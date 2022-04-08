Насадка защитная для плазмотрона PLC 150 TBi 446Р101020

Преимущества

Применяемость к плазмотронам PLC 150

Служит для защиты основных элементов плазматрона от попадания частиц горячего металла и пыли

Насадки изготавливаются из термопластика

Надежность

Длительный срок службы

Насадка защитная для плазмотрона TBi 446Р101020 - расходная деталь плазмотрона PLC 150, внутри насадки происходит смешивание газа и воздуха, благодаря этому рабочая поверхность оптимально прогревается со всех сторон.