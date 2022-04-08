Насадка защитная для плазмотрона PLC 150 TBi 446Р101020
Арт. 710308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип насадки
|защитная
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Материал
|ударопрочный пластик
- Насадка защитная для плазмотрона TBi 446Р101020 - расходная деталь плазмотрона PLC 150, внутри насадки происходит смешивание газа и воздуха, благодаря этому рабочая поверхность оптимально прогревается со всех сторон.
Преимущества
- Применяемость к плазмотронам PLC 150
- Служит для защиты основных элементов плазматрона от попадания частиц горячего металла и пыли
- Насадки изготавливаются из термопластика
- Надежность
- Длительный срок службы