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Насадка защитная для плазмотрона PLC 150 TBi 446Р101020
5.0
1
Найти аналог
Насадки
    Насадка защитная для плазмотрона PLC 150 TBi 446Р101020
    Арт. 710308
    5.0
    1
    Насадка защитная для плазмотрона PLC 150 TBi 446Р101020

      Насадка защитная для плазмотрона PLC 150 TBi 446Р101020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 710308
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип насадки
      		защитная
      Материал
      		ударопрочный пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка защитная для плазмотрона TBi 446Р101020 - расходная деталь плазмотрона PLC 150, внутри насадки происходит смешивание газа и воздуха, благодаря этому рабочая поверхность оптимально прогревается со всех сторон.

        Преимущества

        • Применяемость к плазмотронам PLC 150
        • Служит для защиты основных элементов плазматрона от попадания частиц горячего металла и пыли
        • Насадки изготавливаются из термопластика
        • Надежность
        • Длительный срок службы