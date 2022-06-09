Преимущества

Осуществляет защиту узла «катод — сопло» во время резки от брызг расплавленного металла

Выполняет подачу вторичного защитного газа к выходу из сопла для формирования плазменной дуги. Во время работы поток защитного газа под давлением проходит внутри сопла и подается в зону резки, а затем выдувает расплавленный металл за ее пределы

Насадка защитная Сварог (PT-31) IVS0071 00000093695 - подходит к плазмотронам Сварог PT-31, а также к большинству аналогичных плазмотронов от других производителей.