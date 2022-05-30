Поверхностный насос Aquario AJS-100A

Преимущества

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости

Внушительный напор

Надежность AQUARIO Ajs-100A 2711

Насос AQUARIO Ajs-100A 2711 с эжектором малочувствителен к наличию воздуха в перекачиваемой воде. Применяется в быту для подачи воды из источников. Рабочее колесо, вал и корпус насоса изготовлены из нержавеющая сталь AISI304, что обеспечивает долгий срок службы.