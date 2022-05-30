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Поверхностный насос Aquario AJS-100A
5.0
3
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Aquario AJS-100A
    Арт. X169193
    5.0
    3
    Поверхностный насос Aquario AJS-100A
    Поверхностный насос Aquario AJS-100A
    Поверхностный насос Aquario AJS-100A
      Поверхностный насос Aquario AJS-100A
      Поверхностный насос Aquario AJS-100A
      Поверхностный насос Aquario AJS-100A

      Поверхностный насос Aquario AJS-100A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169193
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос AQUARIO Ajs-100A 2711 с эжектором малочувствителен к наличию воздуха в перекачиваемой воде. Применяется в быту для подачи воды из источников. Рабочее колесо, вал и корпус насоса изготовлены из нержавеющая сталь AISI304, что обеспечивает долгий срок службы.

        Преимущества

        • Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
        • Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
        • Внушительный напор
        • Надежность AQUARIO Ajs-100A 2711