Поверхностный насос Aquario AJS-100A
Арт. X169193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Насос AQUARIO Ajs-100A 2711 с эжектором малочувствителен к наличию воздуха в перекачиваемой воде. Применяется в быту для подачи воды из источников. Рабочее колесо, вал и корпус насоса изготовлены из нержавеющая сталь AISI304, что обеспечивает долгий срок службы.
Преимущества
- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
- Внушительный напор
- Надежность AQUARIO Ajs-100A 2711