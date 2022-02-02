Поверхностный насос Aquario AJS-80
Арт. X1691926
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Насос модели AJS-80 предназначен для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды не более 7,5м. Предназначен для бытового применения. В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний эжектор.
Преимущества
- Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – В
- Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное
- В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний эжектор.
- Материал диффузора и эжектора - технополимер
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
- Материал рабочего колеса – латунь