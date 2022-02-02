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Поверхностный насос Aquario AJS-80
5.0
2
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Aquario AJS-80
    Арт. X1691926
    5.0
    2
    Поверхностный насос Aquario AJS-80
    Поверхностный насос Aquario AJS-80
    Поверхностный насос Aquario AJS-80
      Поверхностный насос Aquario AJS-80
      Поверхностный насос Aquario AJS-80
      Поверхностный насос Aquario AJS-80

      Поверхностный насос Aquario AJS-80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691926
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос модели AJS-80 предназначен для перекачивания чистой холодной  пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды не более 7,5м. Предназначен для бытового применения. В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний эжектор.

        Преимущества

        • Двигатель насоса воздушного охлаждения,  асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным  тепловым реле
        • Класс теплостойкости изоляции двигателя – В
        • Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное
        • В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний эжектор.
        • Материал диффузора и эжектора - технополимер
        • Материал обмотки статора – 100% медь
        • Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь 
        • Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
        • Материал рабочего колеса – латунь