Поверхностный насос Aquario AJS-80

Преимущества

Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

Класс теплостойкости изоляции двигателя – В

Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное

В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний эжектор.

Материал диффузора и эжектора - технополимер

Материал обмотки статора – 100% медь

Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь

Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304

Материал рабочего колеса – латунь

Насос модели AJS-80 предназначен для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды не более 7,5м. Предназначен для бытового применения. В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний эжектор.