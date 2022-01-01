Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102
    Арт. X16920146
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102

      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920146

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос-автомат ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 предназначен для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов, резервуаров, а так же для повышения давления в магистральных сетях. Позволяет организовать автоматизированное водоснабжение, или же создать комфортные условия использования водоснабжения при пониженном давлении в трубопроводе.

        Преимущества:

        • Благодаря реле давления, насос работает в автоматическом режиме, управляется по давлению воды
        • Глубина всасывания достигает 8 метров - это обеспечивается благодаря встроенному эжектору
        • Гидроаккмулятор (у данной модели он объемом 14 литров) – смягчает гидроудар в момент пуска насоса и увеличивает ресурс насоса
        • Простой ввод в эксплуатацию, благодаря удобным заливным и сливным отверстиям