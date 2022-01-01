Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102

Преимущества:

Благодаря реле давления, насос работает в автоматическом режиме, управляется по давлению воды

Глубина всасывания достигает 8 метров - это обеспечивается благодаря встроенному эжектору

Гидроаккмулятор (у данной модели он объемом 14 литров) – смягчает гидроудар в момент пуска насоса и увеличивает ресурс насоса

Простой ввод в эксплуатацию, благодаря удобным заливным и сливным отверстиям

Насос-автомат ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 предназначен для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов, резервуаров, а так же для повышения давления в магистральных сетях. Позволяет организовать автоматизированное водоснабжение, или же создать комфортные условия использования водоснабжения при пониженном давлении в трубопроводе.