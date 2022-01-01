Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 4102
Арт. X16920146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насос-автомат ДЖИЛЕКС 55/35 П-18 предназначен для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов, резервуаров, а так же для повышения давления в магистральных сетях. Позволяет организовать автоматизированное водоснабжение, или же создать комфортные условия использования водоснабжения при пониженном давлении в трубопроводе.
Преимущества:
- Благодаря реле давления, насос работает в автоматическом режиме, управляется по давлению воды
- Глубина всасывания достигает 8 метров - это обеспечивается благодаря встроенному эжектору
- Гидроаккмулятор (у данной модели он объемом 14 литров) – смягчает гидроудар в момент пуска насоса и увеличивает ресурс насоса
- Простой ввод в эксплуатацию, благодаря удобным заливным и сливным отверстиям