- Персональная скидка
Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020
Арт. X16920101
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Для повышения давления
|Да
|
Частотное регулирование
|без частотного регулирования
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020 предназначена для бесперебойного водоснабжения, чему способствует электронасос мощностью 620 Вт, работу которого регулирует реле давления. Обладает самовсасывающей способностью и перекачивает до 60 литров чистой воды в минуту. Корпус насоса изготовлен из чугуна, что гарантирует долгий срок службы. Аппарат оснащен манометром для контроля рабочего давления.
Преимущества
- Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания
- Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Не требует особого обслуживания
- Корпус насоса - чугун, что способствует долгому сроку службы
- Высокая производительность - 60 л/мин
- Аппарат предназначен для длительного использования