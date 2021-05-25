Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020

Преимущества

Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания

Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде

Не требует особого обслуживания

Корпус насоса - чугун, что способствует долгому сроку службы

Высокая производительность - 60 л/мин

Аппарат предназначен для длительного использования

Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020 предназначена для бесперебойного водоснабжения, чему способствует электронасос мощностью 620 Вт, работу которого регулирует реле давления. Обладает самовсасывающей способностью и перекачивает до 60 литров чистой воды в минуту. Корпус насоса изготовлен из чугуна, что гарантирует долгий срок службы. Аппарат оснащен манометром для контроля рабочего давления.