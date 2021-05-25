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Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020
3.9
7
14 130 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020
Арт. X16920101
3.9
7
Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020
Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020
Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020
Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020
  • Персональная скидка
Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020
Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020
Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020
Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020

Насосная станция водоснабжения Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020

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14 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X16920101
3.9
7

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Ч-24 4020 предназначена для бесперебойного водоснабжения, чему способствует электронасос мощностью 620 Вт, работу которого регулирует реле давления. Обладает самовсасывающей способностью и перекачивает до 60 литров чистой воды в минуту. Корпус насоса изготовлен из чугуна, что гарантирует долгий срок службы. Аппарат оснащен манометром для контроля рабочего давления.

    Преимущества

    • Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания
    • Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Не требует особого обслуживания
    • Корпус насоса - чугун, что способствует долгому сроку службы
    • Высокая производительность - 60 л/мин
    • Аппарат предназначен для длительного использования