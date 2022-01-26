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Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
3.5
13
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
    Арт. X1692058
    3.5
    13
    Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
    Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
    Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
    Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
    Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
      Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
      Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
      Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
      Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
      Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011

      Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692058
      3.5
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011 предназначена для водоснабжения частных домов и организации полива в саду. Оснащена блоком автоматики, защищающим электронасос от работы на "сухом ходу". Мощности аппарата достаточно для поднятия воды на высоту до 35 метров, при производительности 60 литров в минуту. Манометр способствует удобству контроля за рабочим давлением.

        Преимущества

        • Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
        • Бесперебойное водоснабжение
        • Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания
        • Защита электродвигателя
        • Манометр на блоке автоматики для визуального контроля за рабочим давлением
        • Долгий срок службы