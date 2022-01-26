Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011
Арт. X1692058
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Для повышения давления
|Нет
|
Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011 предназначена для водоснабжения частных домов и организации полива в саду. Оснащена блоком автоматики, защищающим электронасос от работы на "сухом ходу". Мощности аппарата достаточно для поднятия воды на высоту до 35 метров, при производительности 60 литров в минуту. Манометр способствует удобству контроля за рабочим давлением.
Преимущества
- Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Бесперебойное водоснабжение
- Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания
- Защита электродвигателя
- Манометр на блоке автоматики для визуального контроля за рабочим давлением
- Долгий срок службы