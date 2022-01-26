Насос-автомат Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011

Преимущества

Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде

Бесперебойное водоснабжение

Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания

Защита электродвигателя

Манометр на блоке автоматики для визуального контроля за рабочим давлением

Долгий срок службы

Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-К 4011 предназначена для водоснабжения частных домов и организации полива в саду. Оснащена блоком автоматики, защищающим электронасос от работы на "сухом ходу". Мощности аппарата достаточно для поднятия воды на высоту до 35 метров, при производительности 60 литров в минуту. Манометр способствует удобству контроля за рабочим давлением.