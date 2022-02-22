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Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
Арт. X16920102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 – это приспособление, которое будет полезно в частном доме, на даче или ферме для водоснабжения. Прибор оснащен системой охлаждения двигателя, долговечен и надежен. Обладает высокой производительностью – 70 литров в минуту. Насосная станция эффективно поддерживает необходимый уровень давления водопровода. Максимальный напор воды составляет 50 метров. В зависимости от уровня давления воды в системе насос отключается или включается автоматически. Благодаря встроенному гидроаккумулятору насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо Ч-24 защищена от гидроударов. Вы можете купить станцию ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Ч-24 4720 в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества станции ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50
- Чугунный корпус
- Высокая производительность
- Автоматизированное включение/выключение
- Удобное управление
- Встроенный эжектор с системой труб «Вентури»
- Надежный гидроаккумулятор объемом 24 литра
- Принудительное охлаждение двигателя
Комплектация
- Насосная станция в сборе
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка