Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720

Насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 – это приспособление, которое будет полезно в частном доме, на даче или ферме для водоснабжения. Прибор оснащен системой охлаждения двигателя, долговечен и надежен. Обладает высокой производительностью – 70 литров в минуту. Насосная станция эффективно поддерживает необходимый уровень давления водопровода. Максимальный напор воды составляет 50 метров. В зависимости от уровня давления воды в системе насос отключается или включается автоматически. Благодаря встроенному гидроаккумулятору насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо Ч-24 защищена от гидроударов. Вы можете купить станцию ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Ч-24 4720 в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества станции ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50

Чугунный корпус

Высокая производительность

Автоматизированное включение/выключение

Удобное управление

Встроенный эжектор с системой труб «Вентури»

Надежный гидроаккумулятор объемом 24 литра

Принудительное охлаждение двигателя

Комплектация