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Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
5.0
2
16 960 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
Арт. X16920102
5.0
2
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720

Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 4720

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16 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X16920102
5.0
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 – это приспособление, которое будет полезно в частном доме, на даче или ферме для водоснабжения. Прибор оснащен системой охлаждения двигателя, долговечен и надежен. Обладает высокой производительностью – 70 литров в минуту. Насосная станция эффективно поддерживает необходимый уровень давления водопровода. Максимальный напор воды составляет 50 метров. В зависимости от уровня давления воды в системе насос отключается или включается автоматически. Благодаря встроенному гидроаккумулятору насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо Ч-24 защищена от гидроударов. Вы можете купить станцию ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Ч-24 4720 в Интернет-магазине “Бигам”.

    Преимущества станции ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50

    • Чугунный корпус
    • Высокая производительность
    • Автоматизированное включение/выключение
    • Удобное управление
    • Встроенный эжектор с системой труб «Вентури»
    • Надежный гидроаккумулятор объемом 24 литра
    • Принудительное охлаждение двигателя

    Комплектация

    • Насосная станция в сборе
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка