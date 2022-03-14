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Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722
Арт. X1692077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-24 4722 применяется для бесперебойного водоснабжения из источника. Электродвигатель мощностью 1.1 кВт способствует поднятию воды на высоту до 50 метров, при производительности 70 литров в минуту. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы. Аппарат оснащен манометром для контроля рабочего давления и встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания до 9 метров.
Преимущества
- Аппарат предназначен для длительного использования
- Не требует особого обслуживания
- Рабочее давление можно контролировать с помощью манометра
- Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Гидроаккумулятор объемом 24 л
- Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
- Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания