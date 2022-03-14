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Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722
2.5
15
18 210 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722
Арт. X1692077
2.5
15
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722

Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722

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18 210 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1692077
2.5
15

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 210 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-24 4722 применяется для бесперебойного водоснабжения из источника. Электродвигатель мощностью 1.1 кВт способствует поднятию воды на высоту до 50 метров, при производительности 70 литров в минуту. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы. Аппарат оснащен манометром для контроля рабочего давления и встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания до 9 метров.

    Преимущества

    • Аппарат предназначен для длительного использования
    • Не требует особого обслуживания
    • Рабочее давление можно контролировать с помощью манометра
    • Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Гидроаккумулятор объемом 24 л
    • Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
    • Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания