Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 H-24 4722

Преимущества

Аппарат предназначен для длительного использования

Не требует особого обслуживания

Рабочее давление можно контролировать с помощью манометра

Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде

Гидроаккумулятор объемом 24 л

Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении

Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания

Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-24 4722 применяется для бесперебойного водоснабжения из источника. Электродвигатель мощностью 1.1 кВт способствует поднятию воды на высоту до 50 метров, при производительности 70 литров в минуту. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы. Аппарат оснащен манометром для контроля рабочего давления и встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания до 9 метров.