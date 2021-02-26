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Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
Арт. X1692050
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752 предназначена для непрерывной подачи воды в частных домах или на дачах, также для организации полива в саду. Благодаря двигателю мощностью 1100 Вт подъем воды возможен с глубины 9 метров на высоту до 50 метров. Манометр позволяет визуально контролировать давление. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы. Высокая производительность - 70 л/мин.
Преимущества
- Гидроаккумулятор емкостью 50 литров
- Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
- Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Манометр - для визуального контроля за рабочим давлением
- Долгий срок службы
- Не требует обслуживания
- Рабочее давление можно контролировать с помощью манометра
- Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания