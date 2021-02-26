Преимущества

Гидроаккумулятор емкостью 50 литров

Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении

Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде

Манометр - для визуального контроля за рабочим давлением

Долгий срок службы

Не требует обслуживания

Рабочее давление можно контролировать с помощью манометра

Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания

Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752 предназначена для непрерывной подачи воды в частных домах или на дачах, также для организации полива в саду. Благодаря двигателю мощностью 1100 Вт подъем воды возможен с глубины 9 метров на высоту до 50 метров. Манометр позволяет визуально контролировать давление. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы. Высокая производительность - 70 л/мин.