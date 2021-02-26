Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
3.8
23
20 240 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
Арт. X1692050
3.8
23
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752

Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 240 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1692050
3.8
23

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 240 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

С этим товаром смотрят

Шланг Джилекс "УЖ" 9810, 25-15
2 320 ₽
4.0
Шланг Джилекс "УЖ" 9810, 25-15
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 20мкм) нитка 0636
120 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 20мкм) нитка 0636
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL10" для х/в 1мкм)
70 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL10" для х/в 1мкм)
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1", уп 6шт
1 020 ₽
5.0
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1", уп 6шт
Клапан Altstream обратный 1" 014100103
420 ₽
4.5
Клапан Altstream обратный 1" 014100103
Муфта Tebo комб.разъем.НР 25*1"M п/п 015020906
270 ₽
5.0
Муфта Tebo комб.разъем.НР 25*1"M п/п 015020906
Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
134 ₽
4.0
Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
Ниппель Altstream 1"(в уп.30 шт) 003060104
160 ₽
5.0
Ниппель Altstream 1"(в уп.30 шт) 003060104
Переходной угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм)
85 ₽
5.0
Переходной угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм)
Фильтр-сетка для обратного клапана ITAP 102 36351 (1")
120 ₽
5.0
Фильтр-сетка для обратного клапана ITAP 102 36351 (1")
Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
77 ₽
5.0
Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
Муфта Fusitek раз. НР 32Х1 (FT05703)
494 ₽
4.5
Муфта Fusitek раз. НР 32Х1 (FT05703)
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 4752 предназначена для непрерывной подачи воды в частных домах или на дачах, также для организации полива в саду. Благодаря двигателю мощностью 1100 Вт подъем воды возможен с глубины 9 метров на высоту до 50 метров. Манометр позволяет визуально контролировать давление. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы. Высокая производительность - 70 л/мин.

    Преимущества

    • Гидроаккумулятор емкостью 50 литров
    • Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
    • Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Манометр - для визуального контроля за рабочим давлением
    • Долгий срок службы
    • Не требует обслуживания
    • Рабочее давление можно контролировать с помощью манометра
    • Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания