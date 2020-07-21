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Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721
Арт. X1692070
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721 предназначена для организации водоснабжения на дачах, в домах и способна перекачивать до 70 литров жидкости в минуту. Благодаря двигателю мощностью 1.1 кВт. подъем воды возможен на высоту до 50 метров. Модель комплектуется 24-литровым гидроаккумулятором. Предусмотрена возможность установки станции в горизонтальном положении.
Преимущества
- Встроенный эжектор
- Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
- Двигатель мощностью 1.1 кВт
- Подъем воды на высоту до 50 метров
- Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Большой объем перекачиваемой воды - 70 л/мин
- Не требует обслуживания