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Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721
4.3
3
15 540 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721
Арт. X1692070
4.3
3
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721

Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721

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15 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1692070
4.3
3

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721 предназначена для организации водоснабжения на дачах, в домах и способна перекачивать до 70 литров жидкости в минуту. Благодаря двигателю мощностью 1.1 кВт. подъем воды возможен на высоту до 50 метров. Модель комплектуется 24-литровым гидроаккумулятором. Предусмотрена возможность установки станции в горизонтальном положении.

    Преимущества

    • Встроенный эжектор
    • Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
    • Двигатель мощностью 1.1 кВт
    • Подъем воды на высоту до 50 метров
    • Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Большой объем перекачиваемой воды - 70 л/мин
    • Не требует обслуживания