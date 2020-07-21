Преимущества

Встроенный эжектор

Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении

Двигатель мощностью 1.1 кВт

Подъем воды на высоту до 50 метров

Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде

Большой объем перекачиваемой воды - 70 л/мин

Не требует обслуживания

Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-24 4721 предназначена для организации водоснабжения на дачах, в домах и способна перекачивать до 70 литров жидкости в минуту. Благодаря двигателю мощностью 1.1 кВт. подъем воды возможен на высоту до 50 метров. Модель комплектуется 24-литровым гидроаккумулятором. Предусмотрена возможность установки станции в горизонтальном положении.