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Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751
5.0
1
18 360 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751
Арт. X1692078
5.0
1
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751
Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751

Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751

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18 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1692078
5.0
1

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751 оборудована насосом мощностью 1100 Вт, способным поднять воду на 50 метров, при производительности 70 литров в минуту. Применяется для подачи воды в частные дома, на дачах для организации полива. Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении. Насосная станция оснащена гидроаккумулятором объемом 50 литров. Манометр позволяет удобно контролировать рабочее давление.

    Преимущества

    • Встроенный эжектор - для увеличения глубины всасывания
    • Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Пропускная способность - 70 л/мин
    • Подъем воды на высоту до 50 метров
    • Станция оборудована реле давления, за счет которого давление воды в системе поддерживается в автоматическом режиме
    • Мощный двигатель
    • Не требует обслуживания