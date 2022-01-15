Преимущества

Встроенный эжектор - для увеличения глубины всасывания

Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде

Пропускная способность - 70 л/мин

Подъем воды на высоту до 50 метров

Станция оборудована реле давления, за счет которого давление воды в системе поддерживается в автоматическом режиме

Мощный двигатель

Не требует обслуживания

Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751 оборудована насосом мощностью 1100 Вт, способным поднять воду на 50 метров, при производительности 70 литров в минуту. Применяется для подачи воды в частные дома, на дачах для организации полива. Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении. Насосная станция оснащена гидроаккумулятором объемом 50 литров. Манометр позволяет удобно контролировать рабочее давление.