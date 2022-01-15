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Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751
Арт. X1692078
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 П-50 4751 оборудована насосом мощностью 1100 Вт, способным поднять воду на 50 метров, при производительности 70 литров в минуту. Применяется для подачи воды в частные дома, на дачах для организации полива. Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении. Насосная станция оснащена гидроаккумулятором объемом 50 литров. Манометр позволяет удобно контролировать рабочее давление.
Преимущества
- Встроенный эжектор - для увеличения глубины всасывания
- Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Пропускная способность - 70 л/мин
- Подъем воды на высоту до 50 метров
- Станция оборудована реле давления, за счет которого давление воды в системе поддерживается в автоматическом режиме
- Мощный двигатель
- Не требует обслуживания