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Поверхностный насос Belamos XI 06
5.0
2
7 830 ₽
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Belamos XI 06
    Арт. X16919113
    5.0
    2
    Поверхностный насос Belamos XI 06
    Поверхностный насос Belamos XI 06
    Поверхностный насос Belamos XI 06
    Поверхностный насос Belamos XI 06
    Поверхностный насос Belamos XI 06
      Поверхностный насос Belamos XI 06
      Поверхностный насос Belamos XI 06
      Поверхностный насос Belamos XI 06
      Поверхностный насос Belamos XI 06
      Поверхностный насос Belamos XI 06

      Поверхностный насос Belamos XI 06

      7 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16919113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      7 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поверхностный насос БЕЛАМОС XI 06 применяется для выкачивания воды из различных резервуаров. Электродвигатель защищен от перегрузок. Эта модель позволяет организовать полив или орошение в саду. Благодаря удобной ручке агрегат легко транспортировать с места на место. Максимальная производительность составляет 2800 л/час.

        Преимущества

        • Не требует обслуживания
        • Устойчивые ножки способствуют надежной установке агрегата на поверхности
        • Пропускная способность до 2800 л/час
        • Электродвигатель защищен от перегрузок
        • Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины