Поверхностный насос Belamos XI 06

Преимущества

Не требует обслуживания

Устойчивые ножки способствуют надежной установке агрегата на поверхности

Пропускная способность до 2800 л/час

Электродвигатель защищен от перегрузок

Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины

Поверхностный насос БЕЛАМОС XI 06 применяется для выкачивания воды из различных резервуаров. Электродвигатель защищен от перегрузок. Эта модель позволяет организовать полив или орошение в саду. Благодаря удобной ручке агрегат легко транспортировать с места на место. Максимальная производительность составляет 2800 л/час.