Поверхностный насос Belamos XI 06
Арт. X16919113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос БЕЛАМОС XI 06 применяется для выкачивания воды из различных резервуаров. Электродвигатель защищен от перегрузок. Эта модель позволяет организовать полив или орошение в саду. Благодаря удобной ручке агрегат легко транспортировать с места на место. Максимальная производительность составляет 2800 л/час.
Преимущества
- Не требует обслуживания
- Устойчивые ножки способствуют надежной установке агрегата на поверхности
- Пропускная способность до 2800 л/час
- Электродвигатель защищен от перегрузок
- Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины