Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 32/60 0360
Арт. X16946177
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
С этим товаром смотрят
- Циркулярный насос Джилекс Циркуль 32/60 3260 оснащен корпусом, выполненным из качественного чугуна для надежности и долгого срока эксплуатации. Насос оснащен трех скоростным электродвигателем, который продолжительную работу. Данное устройство применяется в бытовых системах отопления и кондиционирования. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.
Преимущества
- Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом
- Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания
- Три скорости
- Механическое управление
- Насос с мокрым ротором
- Ротор выполнен из нержавеющей стали