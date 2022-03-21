Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 32/60 0360

Преимущества

Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом

Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания

Три скорости

Механическое управление

Насос с мокрым ротором

Ротор выполнен из нержавеющей стали

Циркулярный насос Джилекс Циркуль 32/60 3260 оснащен корпусом, выполненным из качественного чугуна для надежности и долгого срока эксплуатации. Насос оснащен трех скоростным электродвигателем, который продолжительную работу. Данное устройство применяется в бытовых системах отопления и кондиционирования. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.