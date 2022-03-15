Преимущества

Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов

Данный прибор имеет небольшие габариты и вес

Насос работает практически бесшумно

Экономичное потребление электроэнергии

Чугунные гайки (в комплекте)

Материал вала-керамика, обеспечивающая высокую прочность и надежность

Рабочее колесо - пластик (норил) - низкая степень трения с водой

Механические уплотнения - графит

Три ступени мощности

Гарантия от производителя 2 года

Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/6-180 обладает прочным чугунным корпусом. Насос такого типа обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, а также системах обогрева полов. Максимальная допустимая температура воды составляет 110 градусов. Насос обладает экономичным энергопотреблением.