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Циркуляционный водяной насос Wilo PB-088 EA
5.0
2
9 410 ₽
10 680 ₽
Циркуляционные насосы
  • Персональная скидка
Циркуляционный водяной насос Wilo PB-088 EA
Арт. X16920100
5.0
2
Циркуляционный водяной насос Wilo PB-088 EA
Циркуляционный водяной насос Wilo PB-088 EA
  • Персональная скидка
Циркуляционный водяной насос Wilo PB-088 EA
Циркуляционный водяной насос Wilo PB-088 EA

Циркуляционный водяной насос Wilo PB-088 EA

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  • -1 270 ₽
9 410 ₽
10 680 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16920100
5.0
2

Характеристики

Производитель
Wilo
Страна производства
Южная Корея
Родина бренда
Германия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 270 ₽
9 410 ₽
10 680 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Насос Wilo 088 EA циркуляционный используется в системах водоснабжения для повышения давления. Из всех жидкостей аппарат может работать только с чистой водой. Циркуляционный насос Wilo PB-088 EA работает на мощности 140Вт от сети 220В. Аппарат имеет степень защиты IP44: насос защищен он попадания капель жидкости. Предназначен для сухого монтажа. Насос циркуляционный Wilo PB-088 EA выполнен из чугуна с покрытием, устойчивым к коррозии. Устройство следует устанавливать в хорошо вентилируемом месте, где температура среды не превышает +40°С. На модель Wilo 088 EA циркуляционный цена на сайте магазина «Бигам» указана с учетом скидки.

    Преимущества

    • Перекачивает жидкость от +2 до +80°С
    • Рабочее колесо циркуляционного насоса изготовлено из пластика
    • Защищен от попадания капель жидкости
    • Имеет антикоррозийное покрытие
    • Работает на частоте 50Гц