Циркуляционный водяной насос Wilo PB-088 EA

Преимущества

Перекачивает жидкость от +2 до +80°С

Рабочее колесо циркуляционного насоса изготовлено из пластика

Защищен от попадания капель жидкости

Имеет антикоррозийное покрытие

Работает на частоте 50Гц

Насос Wilo 088 EA циркуляционный используется в системах водоснабжения для повышения давления. Из всех жидкостей аппарат может работать только с чистой водой. Циркуляционный насос Wilo PB-088 EA работает на мощности 140Вт от сети 220В. Аппарат имеет степень защиты IP44: насос защищен он попадания капель жидкости. Предназначен для сухого монтажа. Насос циркуляционный Wilo PB-088 EA выполнен из чугуна с покрытием, устойчивым к коррозии. Устройство следует устанавливать в хорошо вентилируемом месте, где температура среды не превышает +40°С. На модель Wilo 088 EA циркуляционный цена на сайте магазина «Бигам» указана с учетом скидки.