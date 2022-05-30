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Циркуляционный водяной насос Wilo PB-088 EA
Арт. X16920100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Да
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- Насос Wilo 088 EA циркуляционный используется в системах водоснабжения для повышения давления. Из всех жидкостей аппарат может работать только с чистой водой. Циркуляционный насос Wilo PB-088 EA работает на мощности 140Вт от сети 220В. Аппарат имеет степень защиты IP44: насос защищен он попадания капель жидкости. Предназначен для сухого монтажа. Насос циркуляционный Wilo PB-088 EA выполнен из чугуна с покрытием, устойчивым к коррозии. Устройство следует устанавливать в хорошо вентилируемом месте, где температура среды не превышает +40°С. На модель Wilo 088 EA циркуляционный цена на сайте магазина «Бигам» указана с учетом скидки.
Преимущества
- Перекачивает жидкость от +2 до +80°С
- Рабочее колесо циркуляционного насоса изготовлено из пластика
- Защищен от попадания капель жидкости
- Имеет антикоррозийное покрытие
- Работает на частоте 50Гц