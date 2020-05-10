Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4, 48 Вт

Преимущества

Материал корпуса – долговечный серый чугун

Двигатель с надежной системой защиты, устойчивый к токам блокировки

Вал из нержавеющей стали

Подшипники из прочного металлографита

Удобное крепление с помощью пружинных клемм

Насос Star-RS 25/4 оборудован электродвигателем, который устойчив к токам блокировки. Прочный корпус устройства изготавливается из качественного чугуна, установленное рабочее колесо - из специального синтетического материала с добавлением стекловолокна. Вал изготавливается из легированной нержавеющей стали и оснащается подшипниками скольжения, имеющими металлическую пропитку. Применяется в системах отопления, промышленных циркуляционных системах, системах подачи холодной воды и системах кондиционирования. Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C. Максимальное рабочее давление 10 бар.