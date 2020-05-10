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Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4, 48 Вт
Арт. X16946103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Насос Star-RS 25/4 оборудован электродвигателем, который устойчив к токам блокировки. Прочный корпус устройства изготавливается из качественного чугуна, установленное рабочее колесо - из специального синтетического материала с добавлением стекловолокна. Вал изготавливается из легированной нержавеющей стали и оснащается подшипниками скольжения, имеющими металлическую пропитку. Применяется в системах отопления, промышленных циркуляционных системах, системах подачи холодной воды и системах кондиционирования. Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C. Максимальное рабочее давление 10 бар.
Преимущества
- Материал корпуса – долговечный серый чугун
- Двигатель с надежной системой защиты, устойчивый к токам блокировки
- Вал из нержавеющей стали
- Подшипники из прочного металлографита
- Удобное крепление с помощью пружинных клемм