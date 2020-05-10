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Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4, 48 Вт
4.4
13
9 790 ₽
12 080 ₽
Циркуляционные насосы
  • Персональная скидка
Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4, 48 Вт
Арт. X16946103
4.4
13
Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4, 48 Вт
  • Персональная скидка

Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4, 48 Вт

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  • -2 290 ₽
9 790 ₽
12 080 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16946103
4.4
13

Характеристики

Производитель
Wilo
Страна производства
Франция
Родина бренда
Германия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 290 ₽
9 790 ₽
12 080 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос Star-RS 25/4 оборудован электродвигателем, который устойчив к токам блокировки. Прочный корпус устройства изготавливается из качественного чугуна, установленное рабочее колесо - из специального синтетического материала с добавлением стекловолокна. Вал изготавливается из легированной нержавеющей стали и оснащается подшипниками скольжения, имеющими металлическую пропитку. Применяется в системах отопления, промышленных циркуляционных системах, системах подачи холодной воды и системах кондиционирования. Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C. Максимальное рабочее давление 10 бар.

    Преимущества

    • Материал корпуса – долговечный серый чугун
    • Двигатель с надежной системой защиты, устойчивый к токам блокировки
    • Вал из нержавеющей стали
    • Подшипники из прочного металлографита
    • Удобное крепление с помощью пружинных клемм