Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6, 84 Вт

Преимущества

Экономичное потребление электричества

Ручная регулировка частоты вращения

3 режима работы

Быстрое подключение при помощи пружинных клемм

Прочный чугунный корпус

Встроенный фильтр

Комплектация

Насос

Уплотнения

Гарантийный талон

Инструкция пользователя

Упаковка

Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6 устанавливается в системах водоснабжения и отопления для поддержания нужного уровня давления жидкости. Оснащен трехуровневой системой регуляции частоты вращения. Насос Wilo Star-RS 30/6 обладает высокой прочностью и надежностью, оснащен защитой от перегрузки. Работает при температуре от -10° C до +110° C. Выдерживает давление до 10 бар. Двигатель прибора устойчив к токам блокировки. Также насос оснащен фильтром для долговечности. В Интернет-магазине “Бигам” Wilo Star-RS 30/6 можно купить с доставкой в любой город.