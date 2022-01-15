Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6, 84 Вт
Арт. X1694606
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6 устанавливается в системах водоснабжения и отопления для поддержания нужного уровня давления жидкости. Оснащен трехуровневой системой регуляции частоты вращения. Насос Wilo Star-RS 30/6 обладает высокой прочностью и надежностью, оснащен защитой от перегрузки. Работает при температуре от -10° C до +110° C. Выдерживает давление до 10 бар. Двигатель прибора устойчив к токам блокировки. Также насос оснащен фильтром для долговечности. В Интернет-магазине “Бигам” Wilo Star-RS 30/6 можно купить с доставкой в любой город.
Преимущества
- Экономичное потребление электричества
- Ручная регулировка частоты вращения
- 3 режима работы
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
- Прочный чугунный корпус
- Встроенный фильтр
Комплектация
- Насос
- Уплотнения
- Гарантийный талон
- Инструкция пользователя
- Упаковка