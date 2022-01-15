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Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6, 84 Вт
5.0
4
11 970 ₽
15 080 ₽
Циркуляционные насосы
    Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6, 84 Вт
    Арт. X1694606
    5.0
    4
    Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6, 84 Вт

      Электрический циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6, 84 Вт

      • -3 110 ₽
      11 970 ₽
      15 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1694606
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Wilo
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 110 ₽
      11 970 ₽
      15 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6 устанавливается в системах водоснабжения и отопления для поддержания нужного уровня давления жидкости. Оснащен трехуровневой системой регуляции частоты вращения. Насос Wilo Star-RS 30/6 обладает высокой прочностью и надежностью, оснащен защитой от перегрузки. Работает при температуре от -10° C до +110° C. Выдерживает давление до 10 бар. Двигатель прибора устойчив к токам блокировки. Также насос оснащен фильтром для долговечности. В Интернет-магазине “Бигам” Wilo Star-RS 30/6 можно купить с доставкой в любой город.

        Преимущества

        • Экономичное потребление электричества
        • Ручная регулировка частоты вращения
        • 3 режима работы
        • Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
        • Прочный чугунный корпус
        • Встроенный фильтр

        Комплектация

        • Насос
        • Уплотнения
        • Гарантийный талон
        • Инструкция пользователя
        • Упаковка