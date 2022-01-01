Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort

Преимущества

Малошумный двигатель, не требующий обслуживания

Корпус выполнен из качественных материалов

Манометрический датчик срабатывает только при наличии воды, тем самым происходит экономия электроэнергии

Встроенный обратный клапан

Механизм защиты от работы "всухую"

Двухступенчатое рабочее колесо

Автоматический насос для резервуаров с дождевой водой Gardena 4000/2 Comfort 01742-20.000.00 предназначен для организации системы полива в саду, огороде, орошения с подключением дождевателей. Может использоваться и для откачивания воды. Аппарат автоматически включается/выключается в зависимости от уровня воды. Насос оснащен фильтром, благодаря которому предотвращается попадание в механизм твердых включений. Рабочее колесо - двухступенчатое, что гарантирует эффективность.