Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
Арт. X169125119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Соединитель в комплекте
|внешняя G3/4
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Высокий напор
|Нет
- Автоматический насос для резервуаров с дождевой водой Gardena 4000/2 Comfort 01742-20.000.00 предназначен для организации системы полива в саду, огороде, орошения с подключением дождевателей. Может использоваться и для откачивания воды. Аппарат автоматически включается/выключается в зависимости от уровня воды. Насос оснащен фильтром, благодаря которому предотвращается попадание в механизм твердых включений. Рабочее колесо - двухступенчатое, что гарантирует эффективность.
Преимущества
- Малошумный двигатель, не требующий обслуживания
- Корпус выполнен из качественных материалов
- Манометрический датчик срабатывает только при наличии воды, тем самым происходит экономия электроэнергии
- Встроенный обратный клапан
- Механизм защиты от работы "всухую"
- Двухступенчатое рабочее колесо