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Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
    Арт. X169125119
    Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
    Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
    Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
    Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
    Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
    Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
    Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
      Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
      Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
      Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
      Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
      Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
      Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort
      Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort

      Насос для резервуаров GARDENA 4000/2 Comfort

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169125119

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G3/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматический насос для резервуаров с дождевой водой Gardena 4000/2 Comfort 01742-20.000.00 предназначен для организации системы полива в саду, огороде, орошения с подключением дождевателей. Может использоваться и для откачивания воды. Аппарат автоматически включается/выключается в зависимости от уровня воды. Насос оснащен фильтром, благодаря которому предотвращается попадание в механизм твердых включений. Рабочее колесо - двухступенчатое, что гарантирует эффективность.

        Преимущества 

        • Малошумный двигатель, не требующий обслуживания
        • Корпус выполнен из качественных материалов
        • Манометрический датчик срабатывает только при наличии воды, тем самым происходит экономия электроэнергии
        • Встроенный обратный клапан
        • Механизм защиты от работы "всухую"
        • Двухступенчатое рабочее колесо