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Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS
5.0
1
14 189 ₽
17 027 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS
    Арт. X16912504
    5.0
    1
    Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS
    Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS
    Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS
      Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS
      Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS
      Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS

      Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS

      • -2 838 ₽
      14 189 ₽
      17 027 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X16912504
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      • -2 838 ₽
      14 189 ₽
      17 027 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1300 CS применяется для выкачивания грязной воды с высоким содержанием примесей (до 5% от общего объема). Оснащен режущей насадкой для измельчения крупных частиц. Однофазный электродвигатель оборудован защитой от перегрузок и перегрева, что значительно увеличивает срок службы насоса. Агрегат с вертикальной установкой используется для откачки жидкости из затопленных сооружений, бассейнов, резервуаров. Поплавковый выключатель способствует автоматической работе и защищает от "сухого хода".

        Преимущества

        • Насос имеет высокую производительность - 18000 л/час
        • Рассчитан на продолжительную работу
        • Способен поднимать воду на высоту до 12 метров
        • Отличная коррозионная устойчивость
        • Встроенная защита от перегрузок по току и перегрева
        • Насос поставляется в полностью готовом виде
        • Обратный клапан
        • Высокий класс защиты - ipx8
        • Удобная ручка для переноса
        • Насос оснащен встроенным ножом для эффективного дробления крупных фракций
        • Регулировка уровня поплавкового переключателя