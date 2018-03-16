Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS
Арт. X16912504
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1300 CS применяется для выкачивания грязной воды с высоким содержанием примесей (до 5% от общего объема). Оснащен режущей насадкой для измельчения крупных частиц. Однофазный электродвигатель оборудован защитой от перегрузок и перегрева, что значительно увеличивает срок службы насоса. Агрегат с вертикальной установкой используется для откачки жидкости из затопленных сооружений, бассейнов, резервуаров. Поплавковый выключатель способствует автоматической работе и защищает от "сухого хода".
Преимущества
- Насос имеет высокую производительность - 18000 л/час
- Рассчитан на продолжительную работу
- Способен поднимать воду на высоту до 12 метров
- Отличная коррозионная устойчивость
- Встроенная защита от перегрузок по току и перегрева
- Насос поставляется в полностью готовом виде
- Обратный клапан
- Высокий класс защиты - ipx8
- Удобная ручка для переноса
- Насос оснащен встроенным ножом для эффективного дробления крупных фракций
- Регулировка уровня поплавкового переключателя