Фекальный дренажный насос Belamos DWP 1300 CS

Преимущества

Насос имеет высокую производительность - 18000 л/час

Рассчитан на продолжительную работу

Способен поднимать воду на высоту до 12 метров

Отличная коррозионная устойчивость

Встроенная защита от перегрузок по току и перегрева

Насос поставляется в полностью готовом виде

Обратный клапан

Высокий класс защиты - ipx8

Удобная ручка для переноса

Насос оснащен встроенным ножом для эффективного дробления крупных фракций

Регулировка уровня поплавкового переключателя

Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1300 CS применяется для выкачивания грязной воды с высоким содержанием примесей (до 5% от общего объема). Оснащен режущей насадкой для измельчения крупных частиц. Однофазный электродвигатель оборудован защитой от перегрузок и перегрева, что значительно увеличивает срок службы насоса. Агрегат с вертикальной установкой используется для откачки жидкости из затопленных сооружений, бассейнов, резервуаров. Поплавковый выключатель способствует автоматической работе и защищает от "сухого хода".