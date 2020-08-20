Дренажный насос Belamos DWP 1500/22

Преимущества

Подъем воды на высоту до 22 метров

Чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды

Встроенный обратный клапан

Высокая производительность - 270 л/мин

Регулировка уровня поплавкового переключателя

Электродвигатель оборудован защитой от перегрузок по току и перегрева

Насос поставляется в полностью готовом виде

Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1500/22 способен поднимать воду на высоту до 22 метров, что позволяет использовать его для откачки воды из заилившихся колодцев, а также для выкачивания сточных вод и содержимого септиков. Электродвигатель 1.5 кВт имеет теплозащиту и защиту от перегрузок по току. Поплавковый выключатель автоматически включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком. Высокая производительность - 270 л/мин.