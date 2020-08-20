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Дренажный насос Belamos DWP 1500/22
4.8
4
14 499 ₽
15 766 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Belamos DWP 1500/22
    Арт. X169125123
    4.8
    4
    Дренажный насос Belamos DWP 1500/22
    Дренажный насос Belamos DWP 1500/22
      Дренажный насос Belamos DWP 1500/22
      Дренажный насос Belamos DWP 1500/22

      Дренажный насос Belamos DWP 1500/22

      • -1 267 ₽
      14 499 ₽
      15 766 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X169125123
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      • -1 267 ₽
      14 499 ₽
      15 766 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1500/22 способен поднимать воду на высоту до 22 метров, что позволяет использовать его для откачки воды из заилившихся колодцев, а также для выкачивания сточных вод и содержимого септиков. Электродвигатель 1.5 кВт имеет теплозащиту и защиту от перегрузок по току. Поплавковый выключатель автоматически включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком. Высокая производительность - 270 л/мин.

        Преимущества

        • Подъем воды на высоту до 22 метров
        • Чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
        • Встроенный обратный клапан
        • Высокая производительность - 270 л/мин
        • Регулировка уровня поплавкового переключателя
        • Электродвигатель оборудован защитой от перегрузок по току и перегрева
        • Насос поставляется в полностью готовом виде