Дренажный насос Belamos DWP 1500/22
Арт. X169125123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|елочка 2
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- Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1500/22 способен поднимать воду на высоту до 22 метров, что позволяет использовать его для откачки воды из заилившихся колодцев, а также для выкачивания сточных вод и содержимого септиков. Электродвигатель 1.5 кВт имеет теплозащиту и защиту от перегрузок по току. Поплавковый выключатель автоматически включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком. Высокая производительность - 270 л/мин.
Преимущества
- Подъем воды на высоту до 22 метров
- Чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
- Встроенный обратный клапан
- Высокая производительность - 270 л/мин
- Регулировка уровня поплавкового переключателя
- Электродвигатель оборудован защитой от перегрузок по току и перегрева
- Насос поставляется в полностью готовом виде