Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS

Преимущества

Встроенный нож для эффективного дробления крупных фракций

Корпус из нержавеющей стали - ударопрочность и коррозийная устойчивость

Обратный клапан

Насос способен поднимать воду на высоту до 10 м

Регулировка уровня поплавкового переключателя

Защита двигателя от перегрева и от перегрузок по току

Высокая пропускная способность - 400 л/мин

Насос поставляется в полностью готовом виде

Электродвигатель мощностью 1800 Вт

Высокая степень защиты - ipx8

Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1800 CS предназначен для отвода грязной жидкости с высоким содержанием твердых частиц (до 5% от общего объема). Благодаря тому, что электродвигатель оборудован защитой от перегрузок и перегрева, срок службы устройства увеличен. Насос оснащен ножом для измельчения частиц. Для предотвращения работы на "сухом ходу" предусмотрен поплавковый выключатель. Агрегат способен пропускать до 400 литров жидкости в минуту.