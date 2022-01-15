Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS
Арт. X16912505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|елочка 3
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- Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1800 CS предназначен для отвода грязной жидкости с высоким содержанием твердых частиц (до 5% от общего объема). Благодаря тому, что электродвигатель оборудован защитой от перегрузок и перегрева, срок службы устройства увеличен. Насос оснащен ножом для измельчения частиц. Для предотвращения работы на "сухом ходу" предусмотрен поплавковый выключатель. Агрегат способен пропускать до 400 литров жидкости в минуту.
Преимущества
- Встроенный нож для эффективного дробления крупных фракций
- Корпус из нержавеющей стали - ударопрочность и коррозийная устойчивость
- Обратный клапан
- Насос способен поднимать воду на высоту до 10 м
- Регулировка уровня поплавкового переключателя
- Защита двигателя от перегрева и от перегрузок по току
- Высокая пропускная способность - 400 л/мин
- Насос поставляется в полностью готовом виде
- Электродвигатель мощностью 1800 Вт
- Высокая степень защиты - ipx8