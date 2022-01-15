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Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS
5.0
1
18 288 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS
    Арт. X16912505
    5.0
    1
    Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS
    Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS
    Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS
    Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS
      Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS
      Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS
      Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS
      Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS

      Погружной дренажный насос Belamos DWP 1800 CS

      18 288 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X16912505
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 3
      Все характеристики
      18 288 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 1800 CS предназначен для отвода грязной жидкости с высоким содержанием твердых частиц (до 5% от общего объема). Благодаря тому, что электродвигатель оборудован защитой от перегрузок и перегрева, срок службы устройства увеличен. Насос оснащен ножом для измельчения частиц. Для предотвращения работы на "сухом ходу" предусмотрен поплавковый выключатель. Агрегат способен пропускать до 400 литров жидкости в минуту.

        Преимущества

        • Встроенный нож для эффективного дробления крупных фракций
        • Корпус из нержавеющей стали - ударопрочность и коррозийная устойчивость
        • Обратный клапан
        • Насос способен поднимать воду на высоту до 10 м
        • Регулировка уровня поплавкового переключателя
        • Защита двигателя от перегрева и от перегрузок по току
        • Высокая пропускная способность - 400 л/мин
        • Насос поставляется в полностью готовом виде
        • Электродвигатель мощностью 1800 Вт
        • Высокая степень защиты - ipx8