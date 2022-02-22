Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дренажный насос Belamos DWP 250, мощность 250 Вт
3.4
5
7 391 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Belamos DWP 250, мощность 250 Вт
    Арт. X16912586
    3.4
    5
    Дренажный насос Belamos DWP 250, мощность 250 Вт
    Дренажный насос Belamos DWP 250, мощность 250 Вт
      Дренажный насос Belamos DWP 250, мощность 250 Вт
      Дренажный насос Belamos DWP 250, мощность 250 Вт

      Дренажный насос Belamos DWP 250, мощность 250 Вт

      7 391 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912586
      3.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1
      Соединитель в комплекте
      		елочка 1, елочка 3/4
      Все характеристики
      7 391 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
      49 ₽
      5.0
      Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
      Ниппель Altstream перех. 1 1/2"х1 1/4" 003060210
      420 ₽
      5.0
      Ниппель Altstream перех. 1 1/2"х1 1/4" 003060210
      Переходник-футорка Altstream вн-нар 3/4*1 1/4 003080107
      300 ₽
      5.0
      Переходник-футорка Altstream вн-нар 3/4*1 1/4 003080107
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9137, НР, 1 1/4" - 32 мм
      77 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9137, НР, 1 1/4" - 32 мм
      Хомут червячный Х07 Движение Автоваз (Стандарт), 25x40 мм
      22 ₽
      5.0
      Хомут червячный Х07 Движение Автоваз (Стандарт), 25x40 мм
      Ниппель Altstream 1 1/4"(в уп.20 шт) 003060105
      270 ₽
      5.0
      Ниппель Altstream 1 1/4"(в уп.20 шт) 003060105
      Футорка Altstream 1"*1 1/4" В/Н(уп.30 шт) 003080108
      210 ₽
      5.0
      Футорка Altstream 1"*1 1/4" В/Н(уп.30 шт) 003080108
      Штуцер 1"нар.-25 латунь
      300 ₽
      4.5
      Штуцер 1"нар.-25 латунь
      Удлинитель шланга Джилекс Удав 9114, 32х32
      2 390 ₽
      Удлинитель шланга Джилекс Удав 9114, 32х32
      Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
      2 390 ₽
      Шланг Джилекс Удав 9110, 32х1 1/2 М
      Хомут червячный 20-32/9 W1
      20 ₽
      Хомут червячный 20-32/9 W1
      Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
      120 ₽
      5.0
      Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 250 с рабочим колесом из пластика применяется для откачивания грязной воды, максимальный размер частиц - 15 мм. С его помощью можно осушить затопленное помещение. Поплавковый механизм отключает насос при низком уровне воды и включает при высоком. Небольшой вес и встроенная ручка способствуют удобной переноске.

        Преимущества

        • Предназначен для длительной работы
        • Регулировка уровня поплавкового переключателя
        • Допускается попадание крупных загрязнений с размером частиц до 15 мм
        • Корпус из нержавеющей стали - устойчивость к коррозии и ударопрочность
        • Электродвигатель защищен от перегрева и от перегрузок по току
        • Пропускная способность - 9000 л/час
        • Насос поставляется в полностью готовом виде