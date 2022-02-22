Дренажный насос Belamos DWP 250, мощность 250 Вт

Преимущества

Предназначен для длительной работы

Регулировка уровня поплавкового переключателя

Допускается попадание крупных загрязнений с размером частиц до 15 мм

Корпус из нержавеющей стали - устойчивость к коррозии и ударопрочность

Электродвигатель защищен от перегрева и от перегрузок по току

Пропускная способность - 9000 л/час

Насос поставляется в полностью готовом виде

Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 250 с рабочим колесом из пластика применяется для откачивания грязной воды, максимальный размер частиц - 15 мм. С его помощью можно осушить затопленное помещение. Поплавковый механизм отключает насос при низком уровне воды и включает при высоком. Небольшой вес и встроенная ручка способствуют удобной переноске.