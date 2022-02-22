Дренажный насос Belamos DWP 250, мощность 250 Вт
Арт. X16912586
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1
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Соединитель в комплекте
|елочка 1, елочка 3/4
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- Погружной дренажный насос БЕЛАМОС DWP 250 с рабочим колесом из пластика применяется для откачивания грязной воды, максимальный размер частиц - 15 мм. С его помощью можно осушить затопленное помещение. Поплавковый механизм отключает насос при низком уровне воды и включает при высоком. Небольшой вес и встроенная ручка способствуют удобной переноске.
Преимущества
- Предназначен для длительной работы
- Регулировка уровня поплавкового переключателя
- Допускается попадание крупных загрязнений с размером частиц до 15 мм
- Корпус из нержавеющей стали - устойчивость к коррозии и ударопрочность
- Электродвигатель защищен от перегрева и от перегрузок по току
- Пропускная способность - 9000 л/час
- Насос поставляется в полностью готовом виде