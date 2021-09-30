Насос дренажный Belamos OMEGA 25
Арт. X16912508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Погружной дренажный насос Belamos Omega модель 25 предназначен для транспортировки чистой или слегка загрязненной воды из бассейнов, резервуаров, погребов или подвалов, подходят для систем полива и орошения. Агрегат оснащен поплавковым выключателем, автоматизирующим его работу (отключение при падении уровня воды ниже допустимого, включение – при достижении заданного). Данное изделие имеет компактные габариты и малый вес, что позволяет его перевозить с собой и использовать его по мере возникновения необходимости. Внушительная производительность, доступная стоимость, достаточно высокая механическая прочность, специальная встроенная защита от перегрузок – делают его отличным решением для использования в своих бытовых нуждах в частном доме или на даче.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Работает от сети 220 В
- Небольшой вес - 3.8 кг