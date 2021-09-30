Насос дренажный Belamos OMEGA 25

Преимущества

Защита от перегрева

Ударопрочный пластиковый корпус

Работает от сети 220 В

Небольшой вес - 3.8 кг

Погружной дренажный насос Belamos Omega модель 25 предназначен для транспортировки чистой или слегка загрязненной воды из бассейнов, резервуаров, погребов или подвалов, подходят для систем полива и орошения. Агрегат оснащен поплавковым выключателем, автоматизирующим его работу (отключение при падении уровня воды ниже допустимого, включение – при достижении заданного). Данное изделие имеет компактные габариты и малый вес, что позволяет его перевозить с собой и использовать его по мере возникновения необходимости. Внушительная производительность, доступная стоимость, достаточно высокая механическая прочность, специальная встроенная защита от перегрузок – делают его отличным решением для использования в своих бытовых нуждах в частном доме или на даче.