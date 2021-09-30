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Насос дренажный Belamos OMEGA 25
5.0
1
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный Belamos OMEGA 25
    Арт. X16912508
    5.0
    1
    Насос дренажный Belamos OMEGA 25
    Насос дренажный Belamos OMEGA 25
    Насос дренажный Belamos OMEGA 25
    Насос дренажный Belamos OMEGA 25
      Насос дренажный Belamos OMEGA 25
      Насос дренажный Belamos OMEGA 25
      Насос дренажный Belamos OMEGA 25
      Насос дренажный Belamos OMEGA 25

      Насос дренажный Belamos OMEGA 25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912508
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      •    Погружной дренажный насос Belamos Omega модель 25 предназначен для транспортировки чистой или слегка загрязненной воды из бассейнов, резервуаров, погребов или подвалов, подходят для систем полива и орошения. Агрегат оснащен поплавковым выключателем, автоматизирующим его работу (отключение при падении уровня воды ниже допустимого, включение – при достижении заданного). Данное изделие имеет компактные габариты и малый вес, что позволяет его перевозить с собой и использовать его по мере возникновения необходимости. Внушительная производительность, доступная стоимость, достаточно высокая механическая прочность, специальная встроенная защита от перегрузок – делают его отличным решением для использования в своих бытовых нуждах в частном доме или на даче.

        Преимущества 

        • Защита от перегрева
        • Ударопрочный пластиковый корпус
        • Работает от сети 220 В
        • Небольшой вес - 3.8 кг