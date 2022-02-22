Дренажный насос Belamos Omega 25 SP
Арт. X16912599
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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- Погружной дренажный насос БЕЛАМОС Omega 25 SP предназначен для бытового использования. Агрегат применяют для откачки чистой воды из затопленных подвалов, бассейнов, резервуаров, а также для полива огорода. Небольшие размеры и малый вес делают насос удобным для переноски и хранения. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что обеспечивает надежную защиту внутренних деталей и рабочих узлов от повреждений.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Работает от сети 220 В
- Небольшой вес - 3.8 кг