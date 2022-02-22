Дренажный насос Belamos Omega 25 SP

Преимущества

Защита от перегрева

Ударопрочный пластиковый корпус

Работает от сети 220 В

Небольшой вес - 3.8 кг

Погружной дренажный насос БЕЛАМОС Omega 25 SP предназначен для бытового использования. Агрегат применяют для откачки чистой воды из затопленных подвалов, бассейнов, резервуаров, а также для полива огорода. Небольшие размеры и малый вес делают насос удобным для переноски и хранения. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что обеспечивает надежную защиту внутренних деталей и рабочих узлов от повреждений.