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Дренажный насос Belamos Omega 25 SP
5.0
1
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Belamos Omega 25 SP
    Арт. X16912599
    5.0
    1
    Дренажный насос Belamos Omega 25 SP
    Дренажный насос Belamos Omega 25 SP
      Дренажный насос Belamos Omega 25 SP
      Дренажный насос Belamos Omega 25 SP

      Дренажный насос Belamos Omega 25 SP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912599
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос БЕЛАМОС Omega 25 SP предназначен для бытового использования. Агрегат применяют для откачки чистой воды из затопленных подвалов, бассейнов, резервуаров, а также для полива огорода. Небольшие размеры и малый вес делают насос удобным для переноски и хранения. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что обеспечивает надежную защиту внутренних деталей и рабочих узлов от повреждений.

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Ударопрочный пластиковый корпус
        • Работает от сети 220 В
        • Небольшой вес - 3.8 кг