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Дренажный насос Belamos Omega 40 SP
5.0
2
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Belamos Omega 40 SP
    Арт. X169125100
    5.0
    2
    Дренажный насос Belamos Omega 40 SP
    Дренажный насос Belamos Omega 40 SP
      Дренажный насос Belamos Omega 40 SP
      Дренажный насос Belamos Omega 40 SP

      Дренажный насос Belamos Omega 40 SP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос БЕЛАМОС Omega 40 SP - агрегат бытового уровня, предназначенный для откачивания чистой и слабозагрязненной воды из резервуаров, бассейнов, затопленных погребов. Устройство оснащено поплавковым механизмом, которое позволяет автоматически останавливать и запускать насос в зависимости от уровня жидкости. Электродвигатель защищен от тепловых перегрузок благодаря встроенному термопротектору. Насос не требует технического обслуживания и рассчитан на длительный эксплуатационный срок.

        Преимущества

        • Корпус надежно защищает внутренние элементы насоса от механических воздействий
        • Пропускная способность составляет 125 л/мин
        • Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 25 мм
        • Простота обслуживания и применения
        • Термопротектор для защиты двигателя от перегрева
        • Работает от сети 220 В