Дренажный насос Belamos Omega 40 SP
Арт. X169125100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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- Погружной дренажный насос БЕЛАМОС Omega 40 SP - агрегат бытового уровня, предназначенный для откачивания чистой и слабозагрязненной воды из резервуаров, бассейнов, затопленных погребов. Устройство оснащено поплавковым механизмом, которое позволяет автоматически останавливать и запускать насос в зависимости от уровня жидкости. Электродвигатель защищен от тепловых перегрузок благодаря встроенному термопротектору. Насос не требует технического обслуживания и рассчитан на длительный эксплуатационный срок.
Преимущества
- Корпус надежно защищает внутренние элементы насоса от механических воздействий
- Пропускная способность составляет 125 л/мин
- Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 25 мм
- Простота обслуживания и применения
- Термопротектор для защиты двигателя от перегрева
- Работает от сети 220 В