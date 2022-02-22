Дренажный насос Belamos Omega 40 SP

Преимущества

Корпус надежно защищает внутренние элементы насоса от механических воздействий

Пропускная способность составляет 125 л/мин

Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 25 мм

Простота обслуживания и применения

Термопротектор для защиты двигателя от перегрева

Работает от сети 220 В

Погружной дренажный насос БЕЛАМОС Omega 40 SP - агрегат бытового уровня, предназначенный для откачивания чистой и слабозагрязненной воды из резервуаров, бассейнов, затопленных погребов. Устройство оснащено поплавковым механизмом, которое позволяет автоматически останавливать и запускать насос в зависимости от уровня жидкости. Электродвигатель защищен от тепловых перегрузок благодаря встроенному термопротектору. Насос не требует технического обслуживания и рассчитан на длительный эксплуатационный срок.