Насос дренажный Belamos OMEGA 71 SP

Преимущества

Высота подъема воды до 9 метров

Прочный корпус защищает внутренние детали от повреждения

Высокая производительность - 217 л/мин

Насос не требует профилактического обслуживания

Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 25 мм

Термопротектор для защиты двигателя от перегрева

Погружной дренажный насос БЕЛАМОС Omega 71 SP отличается повышенной производительностью, которая составляет 13000 литров в час. Агрегат широко применяется в быту, например, для откачки чистой воды из бассейнов и затопленных помещений, организации систем полива и орошения. Электродвигатель рассчитан на продолжительную работу и оснащен системой защиты от перегрева. Поплавковый механизм предохраняет насос от "сухого" хода.