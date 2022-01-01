Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насос дренажный Belamos OMEGA 71 SP
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный Belamos OMEGA 71 SP
    Арт. X169125101
    Насос дренажный Belamos OMEGA 71 SP

      Насос дренажный Belamos OMEGA 71 SP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125101

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос БЕЛАМОС Omega 71 SP отличается повышенной производительностью, которая составляет 13000 литров в час. Агрегат широко применяется в быту, например, для откачки чистой воды из бассейнов и затопленных помещений, организации систем полива и орошения. Электродвигатель рассчитан на продолжительную работу и оснащен системой защиты от перегрева. Поплавковый механизм предохраняет насос от "сухого" хода.

        Преимущества

        • Высота подъема воды до 9 метров
        • Прочный корпус защищает внутренние детали от повреждения
        • Высокая производительность - 217 л/мин
        • Насос не требует профилактического обслуживания
        • Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 25 мм
        • Термопротектор для защиты двигателя от перегрева