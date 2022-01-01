Насос дренажный Belamos OMEGA 71 SP
Арт. X169125101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Погружной дренажный насос БЕЛАМОС Omega 71 SP отличается повышенной производительностью, которая составляет 13000 литров в час. Агрегат широко применяется в быту, например, для откачки чистой воды из бассейнов и затопленных помещений, организации систем полива и орошения. Электродвигатель рассчитан на продолжительную работу и оснащен системой защиты от перегрева. Поплавковый механизм предохраняет насос от "сухого" хода.
Преимущества
- Высота подъема воды до 9 метров
- Прочный корпус защищает внутренние детали от повреждения
- Высокая производительность - 217 л/мин
- Насос не требует профилактического обслуживания
- Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 25 мм
- Термопротектор для защиты двигателя от перегрева