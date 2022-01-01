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Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
    Арт. X1692332
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)

      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692332

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дренажный насос Джилекс Дренажник 110/6 5116 предназначен для перекачивания чистой воды с включениями не более 5 мм. Аппарат применяется для подачи воды из источника, орошения огородов или сада. Для удобства использования предусмотрен поплавковый выключатель, который автоматически отключает насос при низком уровне воды и включает при высоком. Ручка в корпусе для облегчения транспортировки агрегата.

        Преимущества

        • Насос автоматически отключается при низком уровне воды
        • Высокая производительность - 110 литров в минуту
        • Малый вес и компактность позволяют без труда перемещать насос