Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)

Преимущества

Насос автоматически отключается при низком уровне воды

Высокая производительность - 110 литров в минуту

Малый вес и компактность позволяют без труда перемещать насос

Дренажный насос Джилекс Дренажник 110/6 5116 предназначен для перекачивания чистой воды с включениями не более 5 мм. Аппарат применяется для подачи воды из источника, орошения огородов или сада. Для удобства использования предусмотрен поплавковый выключатель, который автоматически отключает насос при низком уровне воды и включает при высоком. Ручка в корпусе для облегчения транспортировки агрегата.