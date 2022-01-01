Насос дренажный ДЖИЛЕКС 110/6 (5116)
Арт. X1692332
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
|
Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос Джилекс Дренажник 110/6 5116 предназначен для перекачивания чистой воды с включениями не более 5 мм. Аппарат применяется для подачи воды из источника, орошения огородов или сада. Для удобства использования предусмотрен поплавковый выключатель, который автоматически отключает насос при низком уровне воды и включает при высоком. Ручка в корпусе для облегчения транспортировки агрегата.
Преимущества
- Насос автоматически отключается при низком уровне воды
- Высокая производительность - 110 литров в минуту
- Малый вес и компактность позволяют без труда перемещать насос