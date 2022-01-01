Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)

Преимущества

Корпус из пластика не подвержен коррозии

Высокая производительность - 170 л/мин

Подъем воды на высоту до 9 метров

Дренажный насос Джилекс Дренажник 170/9 5179 используется для выкачивания чистой воды из бассейнов, колодцев и других резервуаров. Максимальный размер включений - 5 мм. Насос позволяет организовать полив в саду и подачу воды для хозяйственных нужд. Поплавковый выключатель способствует работе в автоматическом режиме. Ручка служит для облегчения переноски агрегата с места на место.