Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)
Арт. X1692333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос Джилекс Дренажник 170/9 5179 используется для выкачивания чистой воды из бассейнов, колодцев и других резервуаров. Максимальный размер включений - 5 мм. Насос позволяет организовать полив в саду и подачу воды для хозяйственных нужд. Поплавковый выключатель способствует работе в автоматическом режиме. Ручка служит для облегчения переноски агрегата с места на место.
Преимущества
- Корпус из пластика не подвержен коррозии
- Высокая производительность - 170 л/мин
- Подъем воды на высоту до 9 метров