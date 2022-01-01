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Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)
    Арт. X1692333
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)

      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 170/9 (5179)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692333

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дренажный насос Джилекс Дренажник 170/9 5179 используется для выкачивания чистой воды из бассейнов, колодцев и других резервуаров. Максимальный размер включений - 5 мм. Насос позволяет организовать полив в саду и подачу воды для хозяйственных нужд. Поплавковый выключатель способствует работе в автоматическом режиме. Ручка служит для облегчения переноски агрегата с места на место.

        Преимущества 

        • Корпус из пластика не подвержен коррозии
        • Высокая производительность - 170 л/мин
        • Подъем воды на высоту до 9 метров