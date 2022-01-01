Насос дренажный ДЖИЛЕКС 200/10 Ф (5301)

Преимущества

Перекачивает большой объем воды - до 200 л/мин

Пластиковый корпус не подвержен коррозии и прослужит долгое время

Для крупных загрязнений с размером частиц до 35 мм

Присоединительный размер - 1, 1 1/2, 1 1/4 дюйма - можно использовать шланг различного диаметра

Дренажный насос Джилекс Фекальник 200/10 Ф 5301 способен перекачивать грязную воду с включениями не более 35 мм. Модель с высокой производительностью (200 л/мин) применяется в бытовых и промышленных целях, для орошения огорода, забора воды из колодцев и других источников. Максимальная глубина погружения насоса - 8 метров. Поплавковый выключатель отключает прибор при низком уровне воды, позволяя избежать "сухого хода".