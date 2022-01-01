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Насос дренажный ДЖИЛЕКС 200/10 Ф (5301)
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 200/10 Ф (5301)
    Арт. X1692337
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 200/10 Ф (5301)
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 200/10 Ф (5301)
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 200/10 Ф (5301)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 200/10 Ф (5301)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 200/10 Ф (5301)
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 200/10 Ф (5301)

      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 200/10 Ф (5301)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692337

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дренажный насос Джилекс Фекальник 200/10 Ф 5301 способен перекачивать грязную воду с включениями не более 35 мм. Модель с высокой производительностью (200 л/мин) применяется в бытовых и промышленных целях, для орошения огорода, забора воды из колодцев и других источников. Максимальная глубина погружения насоса - 8 метров. Поплавковый выключатель отключает прибор при низком уровне воды, позволяя избежать "сухого хода".

        Преимущества 

        • Перекачивает большой объем воды - до 200 л/мин
        • Пластиковый корпус не подвержен коррозии и прослужит долгое время
        • Для крупных загрязнений с размером частиц до 35 мм
        • Присоединительный размер - 1, 1 1/2, 1 1/4 дюйма - можно использовать шланг различного диаметра