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Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
4.5
2
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
    Арт. X1692331
    4.5
    2
    Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
    Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
    Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
    Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
    Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
      Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
      Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
      Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
      Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
      Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303

      Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692331
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дренажный насос Джилекс Фекальник 255/11 Н 5303 используется для откачивания воды из затопленных сооружений, также для отвода грязной жидкости с частицами размером до 35 мм из сточных канав и бассейнов. Поплавковая система включения способствует работе насоса в автоматическом режиме. Высокая производительность - 255 л/мин. Корпус, выполненный из нержавеющей стали, увеличивает срок службы насоса.

        Преимущества

        • Выкачивает сильно загрязненную воду с твердыми частицами диаметром до 35 мм
        • Насос имеет высокую производительность - 255 л/мин
        • Способен поднимать воду на высоту до 11 метров
        • Патрубок размером 1",1 1/2", 1 1/4"
        • Длительный срок эксплуатации