Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303
Арт. X1692331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос Джилекс Фекальник 255/11 Н 5303 используется для откачивания воды из затопленных сооружений, также для отвода грязной жидкости с частицами размером до 35 мм из сточных канав и бассейнов. Поплавковая система включения способствует работе насоса в автоматическом режиме. Высокая производительность - 255 л/мин. Корпус, выполненный из нержавеющей стали, увеличивает срок службы насоса.
Преимущества
- Выкачивает сильно загрязненную воду с твердыми частицами диаметром до 35 мм
- Насос имеет высокую производительность - 255 л/мин
- Способен поднимать воду на высоту до 11 метров
- Патрубок размером 1",1 1/2", 1 1/4"
- Длительный срок эксплуатации