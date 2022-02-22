Дренажный насос Джилекс 255/11 ФН 5303

Преимущества

Выкачивает сильно загрязненную воду с твердыми частицами диаметром до 35 мм

Насос имеет высокую производительность - 255 л/мин

Способен поднимать воду на высоту до 11 метров

Патрубок размером 1",1 1/2", 1 1/4"

Длительный срок эксплуатации

Дренажный насос Джилекс Фекальник 255/11 Н 5303 используется для откачивания воды из затопленных сооружений, также для отвода грязной жидкости с частицами размером до 35 мм из сточных канав и бассейнов. Поплавковая система включения способствует работе насоса в автоматическом режиме. Высокая производительность - 255 л/мин. Корпус, выполненный из нержавеющей стали, увеличивает срок службы насоса.