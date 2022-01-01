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Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
    Арт. X169125138
    Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
    Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
    Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
    Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
    Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
      Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
      Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
      Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
      Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
      Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort

      Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169125138

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/2
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос дренажный для грязной воды Gardena (Гардена) 8500 AquaSensor Comfort, Гардена 8500 AquaSensor Comfort 01797-29.000.00.Многофункциональный дренажный насос для грязной воды может использоваться для передачи или откачки грязной воды с загрязняющими частицами.Датчики включения и выключения, регулируемые независимо друг от друга, позволяют также использовать режим ручного управления.Для удобства управления предусмотрен регулируемый поплавковый выключатель, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.

        Преимущества 

        • Насос включается автоматически при минимальном уровне воды
        • Насос оснащен бесшумным, не требующим технического обслуживания мотором
        • Использование высококачественных материалов гарантирует длительный срок службы насоса для грязной воды Gardena 8500 AquaSensor 01797-20.000.00
        • Термовыключатель защищает двигатель от перегрузки