Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort
Арт. X169125138
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/2
|
Высокий напор
|Нет
- Насос дренажный для грязной воды Gardena (Гардена) 8500 AquaSensor Comfort, Гардена 8500 AquaSensor Comfort 01797-29.000.00.Многофункциональный дренажный насос для грязной воды может использоваться для передачи или откачки грязной воды с загрязняющими частицами.Датчики включения и выключения, регулируемые независимо друг от друга, позволяют также использовать режим ручного управления.Для удобства управления предусмотрен регулируемый поплавковый выключатель, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.
Преимущества
- Насос включается автоматически при минимальном уровне воды
- Насос оснащен бесшумным, не требующим технического обслуживания мотором
- Использование высококачественных материалов гарантирует длительный срок службы насоса для грязной воды Gardena 8500 AquaSensor 01797-20.000.00
- Термовыключатель защищает двигатель от перегрузки