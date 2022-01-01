Насос дренажный GARDENA 8500 Aquasensor comfort

Преимущества

Насос включается автоматически при минимальном уровне воды

Насос оснащен бесшумным, не требующим технического обслуживания мотором

Использование высококачественных материалов гарантирует длительный срок службы насоса для грязной воды Gardena 8500 AquaSensor 01797-20.000.00

Термовыключатель защищает двигатель от перегрузки

Насос дренажный для грязной воды Gardena (Гардена) 8500 AquaSensor Comfort, Гардена 8500 AquaSensor Comfort 01797-29.000.00.Многофункциональный дренажный насос для грязной воды может использоваться для передачи или откачки грязной воды с загрязняющими частицами.Датчики включения и выключения, регулируемые независимо друг от друга, позволяют также использовать режим ручного управления.Для удобства управления предусмотрен регулируемый поплавковый выключатель, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.