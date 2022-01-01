Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1

Преимущества

Малые габариты - возможность установки насоса в узкие приямки от 350 мм

Долговечность - все детали, контактирующие с водой, сделаны из нержавеющей стали

Погружной дренажный насос Grundfos Unilift KP 150-A1 011H1800 - одноступенчатый аппарат для перекачки слегка загрязненной воды. Справится с перекачкой чистой или загрязненной воды без волокнистых включений. Подходит для отвода воды из затопленного помещения, может качать воду из реки или озера. Корпус, так же как и другие части насоса, которые соприкасаются с водой, выполнен из нержавеющей стали. Эти насосы подойдут и для откачки воды из узких колодцев - шириной от 250мм. Уровень шума при работе насоса не превышает 65 Дб.