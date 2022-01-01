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Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
    Арт. X169125139
    Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
    Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
    Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
    Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
    Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
      Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
      Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
      Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
      Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1
      Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1

      Насос дренажный GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169125139

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Дания
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос Grundfos Unilift KP 150-A1 011H1800 - одноступенчатый аппарат для перекачки слегка загрязненной воды. Справится с перекачкой чистой или загрязненной воды без волокнистых включений. Подходит для отвода воды из затопленного помещения, может качать воду из реки или озера. Корпус, так же как и другие части насоса, которые соприкасаются с водой, выполнен из нержавеющей стали. Эти насосы подойдут и для откачки воды из узких колодцев - шириной от 250мм. Уровень шума при работе насоса не превышает 65 Дб.

        Преимущества 

        • Малые габариты - возможность установки насоса в узкие приямки от 350 мм
        • Долговечность - все детали, контактирующие с водой, сделаны из нержавеющей стали