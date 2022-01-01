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Насос дренажный Marina SXG 1400 PX
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный Marina SXG 1400 PX
    Арт. X1692904
    Насос дренажный Marina SXG 1400 PX

      Насос дренажный Marina SXG 1400 PX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692904

      Характеристики

      Производитель
      		Speroni
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос Marina-Speroni SXG 1400 PX - устройство для откачивания воды. Используется на даче или приусадебном участке для осушения подвалов, затопленных сооружений, бассейнов. Удобен для полива сада или газона. 

        Преимущества

        • Двигатель насоса защищен от тепловой перегрузки
        • Насос автоматически отключается при низком уровне воды
        • Высокая производительность - 320 литров в минуту
        • Удобная и компактная установка
        • Минимальный уровень жидкости для работы насоса составляет 65 мм
        • Насос не требует профилактического обслуживания