Насос дренажный Marina SXG 1400 PX
Арт. X1692904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной дренажный насос Marina-Speroni SXG 1400 PX - устройство для откачивания воды. Используется на даче или приусадебном участке для осушения подвалов, затопленных сооружений, бассейнов. Удобен для полива сада или газона.
Преимущества
- Двигатель насоса защищен от тепловой перегрузки
- Насос автоматически отключается при низком уровне воды
- Высокая производительность - 320 литров в минуту
- Удобная и компактная установка
- Минимальный уровень жидкости для работы насоса составляет 65 мм
- Насос не требует профилактического обслуживания