Насос дренажный Marina TF 1000/S

Преимущества

Прочный корпус защищает внутренние детали от повреждения

Насос с высокой производительностью 300 литров в минуту

Малый вес и компактность позволяет без труда перевозить насос

Малогабаритный дренажный насос Марина TF 1000/S , предназначен для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов. Благодаря имеющемуся поплавковому выключателю, дренажный насос работает в автоматическом режиме. То есть при достижении водой определенного уровня, предварительно настроенного посредством поплавкового выключателя, насос включается и откачивает воду до тех пор, пока ее уровень не станет равным минимально допустимому (обычно 3-4 см), также предварительно выставленному при помощи поплавкового выключателя.Насос снабжен защитой от перегрева.