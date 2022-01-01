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Насос дренажный Marina TF 1000/S
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный Marina TF 1000/S
    Арт. X1692728
    Насос дренажный Marina TF 1000/S

      Насос дренажный Marina TF 1000/S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692728

      Характеристики

      Производитель
      		Speroni
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Малогабаритный дренажный насос Марина TF 1000/S , предназначен для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов. Благодаря имеющемуся поплавковому выключателю, дренажный насос работает в автоматическом режиме. То есть при достижении водой определенного уровня, предварительно настроенного посредством поплавкового выключателя, насос включается и откачивает воду до тех пор, пока ее уровень не станет равным минимально допустимому (обычно 3-4 см), также предварительно выставленному при помощи поплавкового выключателя.Насос снабжен защитой от перегрева.

        Преимущества 

        • Прочный корпус защищает внутренние детали от повреждения
        • Насос с высокой производительностью 300 литров в минуту
        • Малый вес и компактность позволяет без труда перевозить насос