Насос дренажный Marina TF 1000/S
Арт. X1692728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Малогабаритный дренажный насос Марина TF 1000/S , предназначен для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов. Благодаря имеющемуся поплавковому выключателю, дренажный насос работает в автоматическом режиме. То есть при достижении водой определенного уровня, предварительно настроенного посредством поплавкового выключателя, насос включается и откачивает воду до тех пор, пока ее уровень не станет равным минимально допустимому (обычно 3-4 см), также предварительно выставленному при помощи поплавкового выключателя.Насос снабжен защитой от перегрева.
Преимущества
- Прочный корпус защищает внутренние детали от повреждения
- Насос с высокой производительностью 300 литров в минуту
- Малый вес и компактность позволяет без труда перевозить насос