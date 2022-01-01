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Насос дренажный Marina TF 400/S
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный Marina TF 400/S
    Арт. X1692905
    Насос дренажный Marina TF 400/S

      Насос дренажный Marina TF 400/S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692905

      Характеристики

      Производитель
      		Speroni
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос для откачки воды из погребов, подвалов, резервуаров.Возможно использование для садового полива и водоснабжения.Работает в автоматическом режиме: при достижении уровня воды предварительно настроенного с помощью поплавкового выключателя, насос включается и откачивает воду до тех пор, пока её уровень не станет равным минимально допустимому (3 - 4 см).Оснащён встроенной тепловой защитой электродвигателя.Используется для откачивания слабозагрязнённой твёрдодисперсными частицами воды с содержанием взвеси до 5 %.

        Преимущества 

        • Имеет систему постоянного контроля уровня откачиваемой жидкости
        • Двигатель насос оборудован защитой от перегрузки
        • Наличие системы автоматики
        • Прочный корпус защищает внутренние детали от повреждения
        • Насос на требует профилактического обслуживания