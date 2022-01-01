Насос дренажный Marina TF 400/S
Арт. X1692905
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Дренажный насос для откачки воды из погребов, подвалов, резервуаров.Возможно использование для садового полива и водоснабжения.Работает в автоматическом режиме: при достижении уровня воды предварительно настроенного с помощью поплавкового выключателя, насос включается и откачивает воду до тех пор, пока её уровень не станет равным минимально допустимому (3 - 4 см).Оснащён встроенной тепловой защитой электродвигателя.Используется для откачивания слабозагрязнённой твёрдодисперсными частицами воды с содержанием взвеси до 5 %.
Преимущества
- Имеет систему постоянного контроля уровня откачиваемой жидкости
- Двигатель насос оборудован защитой от перегрузки
- Наличие системы автоматики
- Прочный корпус защищает внутренние детали от повреждения
- Насос на требует профилактического обслуживания