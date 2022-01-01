Насос дренажный Marina TF 400/S

Преимущества

Имеет систему постоянного контроля уровня откачиваемой жидкости

Двигатель насос оборудован защитой от перегрузки

Наличие системы автоматики

Прочный корпус защищает внутренние детали от повреждения

Насос на требует профилактического обслуживания

Дренажный насос для откачки воды из погребов, подвалов, резервуаров.Возможно использование для садового полива и водоснабжения.Работает в автоматическом режиме: при достижении уровня воды предварительно настроенного с помощью поплавкового выключателя, насос включается и откачивает воду до тех пор, пока её уровень не станет равным минимально допустимому (3 - 4 см).Оснащён встроенной тепловой защитой электродвигателя.Используется для откачивания слабозагрязнённой твёрдодисперсными частицами воды с содержанием взвеси до 5 %.