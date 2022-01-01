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Насос дренажный NEOCLIMA DP 200C 24524
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 200C 24524
    Арт. X169125197
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 200C 24524

      Насос дренажный NEOCLIMA DP 200C 24524

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125197

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Соединитель в комплекте
      		елочка 1
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос Neoclima DP 200 C используется для бытового применения. Оснащен поплавковым выключателем для защиты от сухого хода. Имеет пластиковый корпус, поэтому отличается небольшим весом. Пропускная способность составляет 67 л/мин.

        Преимущества

        • Компактный насос
        • Производительность 4000 л/час
        • Прочный коррозиестойкий корпус из пластика
        • Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды
        • Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса Neoclima DP 200 C
        • Крыльчатка насоса норил.