Насос дренажный NEOCLIMA DP 200C 24524
Арт. X169125197
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Греция
|
Соединитель в комплекте
|елочка 1
|
Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос Neoclima DP 200 C используется для бытового применения. Оснащен поплавковым выключателем для защиты от сухого хода. Имеет пластиковый корпус, поэтому отличается небольшим весом. Пропускная способность составляет 67 л/мин.
Преимущества
- Компактный насос
- Производительность 4000 л/час
- Прочный коррозиестойкий корпус из пластика
- Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды
- Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса Neoclima DP 200 C
- Крыльчатка насоса норил.