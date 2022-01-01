Насос дренажный NEOCLIMA DP 200C 24524

Преимущества

Компактный насос

Производительность 4000 л/час

Прочный коррозиестойкий корпус из пластика

Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды

Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса Neoclima DP 200 C

Крыльчатка насоса норил.

Дренажный насос Neoclima DP 200 C используется для бытового применения. Оснащен поплавковым выключателем для защиты от сухого хода. Имеет пластиковый корпус, поэтому отличается небольшим весом. Пропускная способность составляет 67 л/мин.