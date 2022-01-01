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Насос дренажный NEOCLIMA DP 400D
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 400D
    Арт. X169125157
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 400D

      Насос дренажный NEOCLIMA DP 400D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125157

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос Neoclima DP 400 D - электрический прибор для бытового использования. Используется для откачивания воды из сточных канав, из затопленных помещений и из бассейнов. Имеет поплавок для обеспечения автоматической работы. Пропускная способность составляет 133 л/мин.

        Преимущества 

        • Возможность перекачивания жидкости, содержащей твердые частицы диаметром до 30 мм органического происхождения
        • Производительность 8000 л/час
        • Прочный коррозиестойкий корпус из пластика
        • Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды
        • Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса Neoclima DP 400 D