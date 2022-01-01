Насос дренажный NEOCLIMA DP 400D
Арт. X169125157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос Neoclima DP 400 D - электрический прибор для бытового использования. Используется для откачивания воды из сточных канав, из затопленных помещений и из бассейнов. Имеет поплавок для обеспечения автоматической работы. Пропускная способность составляет 133 л/мин.
Преимущества
- Возможность перекачивания жидкости, содержащей твердые частицы диаметром до 30 мм органического происхождения
- Производительность 8000 л/час
- Прочный коррозиестойкий корпус из пластика
- Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды
- Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса Neoclima DP 400 D