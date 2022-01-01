Насос дренажный NEOCLIMA DP 400D

Преимущества

Возможность перекачивания жидкости, содержащей твердые частицы диаметром до 30 мм органического происхождения

Производительность 8000 л/час

Прочный коррозиестойкий корпус из пластика

Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды

Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса Neoclima DP 400 D

Дренажный насос Neoclima DP 400 D - электрический прибор для бытового использования. Используется для откачивания воды из сточных канав, из затопленных помещений и из бассейнов. Имеет поплавок для обеспечения автоматической работы. Пропускная способность составляет 133 л/мин.