Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дренажный насос для чистой воды Neoclima DP 500C 20643 (пластик)
5.0
2
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос для чистой воды Neoclima DP 500C 20643 (пластик)
    Арт. X169125153
    5.0
    2
    Дренажный насос для чистой воды Neoclima DP 500C 20643 (пластик)

      Дренажный насос для чистой воды Neoclima DP 500C 20643 (пластик)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125153
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Производительный насос NEOCLIMA 20643 отличается надежностью и долговечностью. Используется для откачивания воды из водоемов, колодцев, скважин или резервуаров. С его помощью быстро и легко можно полить газон, сад или огород. Аппарат имеет небольшой диаметр корпуса, благодаря чему его можно использовать в вертикальных узких скважинах. В нем предусмотрен поплавок-выключатель, защищающий от сухого хода. Допускается эксплуатация в жидкостях с механическими примесями размером до 5 мм. NEOCLIMA 20643 работает с производительностью 10000 л/час и мощностью 500 Вт. Температура перекачиваемой воды может находиться в пределах 1-35°С, глубина погружения – 7 м. Корпус устройства выполнен из высококачественного ударопрочного пластика, что оберегает от коррозии и механических повреждений. NEOCLIMA DP 500C купить можно в интернет-магазине «Бигам». Отличные технические показатели и невысокая на погружной дренажный насос NEOCLIMA 20643 цена – веские причины для выгодной покупки.

        Преимущества

        • Небольшой вес – 4,3 кг.
        • Современный дизайн.
        • Крыльчатка из норила.
        • Многолетний срок эксплуатации.
        • Легкое и удобное использование.
        • Бесшумная работа.
        • Удобная ручка для транспортировки.