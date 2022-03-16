Дренажный насос для чистой воды Neoclima DP 500C 20643 (пластик)

Преимущества

Небольшой вес – 4,3 кг.

Современный дизайн.

Крыльчатка из норила.

Многолетний срок эксплуатации.

Легкое и удобное использование.

Бесшумная работа.

Удобная ручка для транспортировки.

Производительный насос NEOCLIMA 20643 отличается надежностью и долговечностью. Используется для откачивания воды из водоемов, колодцев, скважин или резервуаров. С его помощью быстро и легко можно полить газон, сад или огород. Аппарат имеет небольшой диаметр корпуса, благодаря чему его можно использовать в вертикальных узких скважинах. В нем предусмотрен поплавок-выключатель, защищающий от сухого хода. Допускается эксплуатация в жидкостях с механическими примесями размером до 5 мм. NEOCLIMA 20643 работает с производительностью 10000 л/час и мощностью 500 Вт. Температура перекачиваемой воды может находиться в пределах 1-35°С, глубина погружения – 7 м. Корпус устройства выполнен из высококачественного ударопрочного пластика, что оберегает от коррозии и механических повреждений. NEOCLIMA DP 500C купить можно в интернет-магазине «Бигам». Отличные технические показатели и невысокая на погружной дренажный насос NEOCLIMA 20643 цена – веские причины для выгодной покупки.