Насос дренажный NEOCLIMA DP 550DN для гр/в (нерж) 20647

Преимущества

Автоматический контроль уровня жидкости

Крыльчатка из норила

Небольшие габариты и вес (5,3 кг)

Современный дизайн

Прочный корпус из нержавеющей стали

Бесшумная работа двигателя

Защита от сухого хода

Удобная ручка для переноски и транспортировки

Мощный бытовой насос NEOCLIMA DP 550DN используется для откачивания грязной и чистой воды из колодца, скважины, резервуара, водоема, подвала или погреба. В жидкости допускается содержание механических частиц размером до 35 мм. Корпус из нержавеющей стали увеличивает срок службы насоса. Малый размер диаметра и вертикальная установка позволяют использовать данную модель в узких скважинах. Насос для дренажа NEOCLIMA DP 550DN имеет поплавковый выключатель, работает с мощностью 550 Вт, перекачивает воду со скоростью 10000 л/час. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что значительно увеличивает срок эксплуатации аппарата. Данная модель отличается бесшумной работой двигателя. Работает на глубине 7 м. Температура перекачиваемой жидкости – от +1 до +35°С. Дренажный насос NEOCLIMA DP 550DN можно купить недорого в интернет-магазине «Бигам». Невысокая на насос NEOCLIMA DP 550DN для грязной воды цена, отличное качество и удобство в использовании делают такую покупку выгодной.