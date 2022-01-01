Насос дренажный NEOCLIMA DP 550DN для гр/в (нерж) 20647
Арт. X169125156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Мощный бытовой насос NEOCLIMA DP 550DN используется для откачивания грязной и чистой воды из колодца, скважины, резервуара, водоема, подвала или погреба. В жидкости допускается содержание механических частиц размером до 35 мм. Корпус из нержавеющей стали увеличивает срок службы насоса. Малый размер диаметра и вертикальная установка позволяют использовать данную модель в узких скважинах. Насос для дренажа NEOCLIMA DP 550DN имеет поплавковый выключатель, работает с мощностью 550 Вт, перекачивает воду со скоростью 10000 л/час. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что значительно увеличивает срок эксплуатации аппарата. Данная модель отличается бесшумной работой двигателя. Работает на глубине 7 м. Температура перекачиваемой жидкости – от +1 до +35°С. Дренажный насос NEOCLIMA DP 550DN можно купить недорого в интернет-магазине «Бигам». Невысокая на насос NEOCLIMA DP 550DN для грязной воды цена, отличное качество и удобство в использовании делают такую покупку выгодной.
Преимущества
- Автоматический контроль уровня жидкости
- Крыльчатка из норила
- Небольшие габариты и вес (5,3 кг)
- Современный дизайн
- Прочный корпус из нержавеющей стали
- Бесшумная работа двигателя
- Защита от сухого хода
- Удобная ручка для переноски и транспортировки