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Насос дренажный NEOCLIMA DP 550DN для гр/в (нерж) 20647
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 550DN для гр/в (нерж) 20647
    Арт. X169125156
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 550DN для гр/в (нерж) 20647

      Насос дренажный NEOCLIMA DP 550DN для гр/в (нерж) 20647

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125156

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мощный бытовой насос NEOCLIMA DP 550DN используется для откачивания грязной и чистой воды из колодца, скважины, резервуара, водоема, подвала или погреба. В жидкости допускается содержание механических частиц размером до 35 мм. Корпус из нержавеющей стали увеличивает срок службы насоса. Малый размер диаметра и вертикальная установка позволяют использовать данную модель в узких скважинах. Насос для дренажа NEOCLIMA DP 550DN имеет поплавковый выключатель, работает с мощностью 550 Вт, перекачивает воду со скоростью 10000 л/час. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что значительно увеличивает срок эксплуатации аппарата. Данная модель отличается бесшумной работой двигателя. Работает на глубине 7 м. Температура перекачиваемой жидкости – от +1 до +35°С. Дренажный насос NEOCLIMA DP 550DN можно купить недорого в интернет-магазине «Бигам». Невысокая на насос NEOCLIMA DP 550DN для грязной воды цена, отличное качество и удобство в использовании делают такую покупку выгодной.

        Преимущества

        • Автоматический контроль уровня жидкости
        • Крыльчатка из норила
        • Небольшие габариты и вес (5,3 кг)
        • Современный дизайн
        • Прочный корпус из нержавеющей стали
        • Бесшумная работа двигателя
        • Защита от сухого хода
        • Удобная ручка для переноски и транспортировки