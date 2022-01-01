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Насос дренажный NEOCLIMA DP 900DN для гр/в (нерж)20646
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 900DN для гр/в (нерж)20646
    Арт. X169125155
    Насос дренажный NEOCLIMA DP 900DN для гр/в (нерж)20646

      Насос дренажный NEOCLIMA DP 900DN для гр/в (нерж)20646

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125155

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос NEOCLIMA DP 900 DN дренажный для грязной воды нержавейка 900Вт 14000л/ч. Предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель
        • Автоматическая защита от сухого хода
        • Переходник для шланга в комплекте
        • Крыльчатка насоса норил