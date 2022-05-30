Дренажный насос Парма НД-550/35Н 02.012.00026

Преимущества

Поплавковый выключатель - автоматическое включение/ выключение насоса

Перекачивание грязной воды с частицами размером до 35 мм

Универсальный штуцер

Изолированный разъем питания

Ручка для комфортной транспортировки погружного дренажного насоса Парма НД- 550/35Н

Корпус изготовлен из нержавеющей стали - долговечность

Погружной дренажный насос Парма НД-550/35Н подходит для осушения бассейнов, котлованов и подвалов. Насос опускается в откачиваемую среду на глубину до 7 метров при помощи троса. Максимальный размер примесей в воде - 35 мм. Модель отличается бесперебойной работой. Насос не рекомендуется использовать для моторного топлива, масел и прочих химических продуктов. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, обладающей стойкостью к коррозии. Размер водоема не должен быть менее 50х50х50 см - для свободного расположения поплавкового выключателя на поверхности воды.