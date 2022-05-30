Дренажный насос Парма НД-550/35Н 02.012.00026
Арт. X1691255112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
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- Погружной дренажный насос Парма НД-550/35Н подходит для осушения бассейнов, котлованов и подвалов. Насос опускается в откачиваемую среду на глубину до 7 метров при помощи троса. Максимальный размер примесей в воде - 35 мм. Модель отличается бесперебойной работой. Насос не рекомендуется использовать для моторного топлива, масел и прочих химических продуктов. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, обладающей стойкостью к коррозии. Размер водоема не должен быть менее 50х50х50 см - для свободного расположения поплавкового выключателя на поверхности воды.
Преимущества
- Поплавковый выключатель - автоматическое включение/ выключение насоса
- Перекачивание грязной воды с частицами размером до 35 мм
- Универсальный штуцер
- Изолированный разъем питания
- Ручка для комфортной транспортировки погружного дренажного насоса Парма НД- 550/35Н
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали - долговечность