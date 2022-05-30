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Дренажный насос Парма НД-550/35Н 02.012.00026
5.0
3
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Парма НД-550/35Н 02.012.00026
    Арт. X1691255112
    5.0
    3
    Дренажный насос Парма НД-550/35Н 02.012.00026

      Дренажный насос Парма НД-550/35Н 02.012.00026

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691255112
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Парма
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос Парма НД-550/35Н подходит для осушения бассейнов, котлованов и подвалов. Насос опускается в откачиваемую среду на глубину до 7 метров при помощи троса. Максимальный размер примесей в воде - 35 мм. Модель отличается бесперебойной работой. Насос не рекомендуется использовать для моторного топлива, масел и прочих химических продуктов. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, обладающей стойкостью к коррозии. Размер водоема не должен быть менее 50х50х50 см - для свободного расположения поплавкового выключателя на поверхности воды.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель - автоматическое включение/ выключение насоса
        • Перекачивание грязной воды с частицами размером до 35 мм
        • Универсальный штуцер
        • Изолированный разъем питания
        • Ручка для комфортной транспортировки погружного дренажного насоса Парма НД- 550/35Н
        • Корпус изготовлен из нержавеющей стали - долговечность