Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
Арт. X16912593
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
|
Соединитель в комплекте
|елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
- Дренажный насос PATRIOT F 900/S NEW 315302413 - агрегат для откачивания дождевых, грунтовых и загрязненных вод. Поплавковый выключатель защищает его от работы всухую. Электрический двигатель имеет медную обмотку. Пропускная способность составляет 250 л/мин. Корпус из нержавеющей стали не подвержен коррозии, что повышает срок службы насоса.
Преимущества
- Производительность 15000 л/час
- Прочный коррозиестойкий корпус из нержавеющей стали
- Глубина погружения до 8 метров
- Двойная изоляция токовыводящих частей - электробезопасность
- Медная обмотка двигателя
- Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды
- Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса PATRIOT F 900/S NEW 315302413
- Для исключения попадания влаги в двигатель, применена новая система уплотнения
- Возможность перекачивания жидкости, содержащей твердые частицы диаметром до 35 мм органического происхождения
- В конструкции статического сальника предусмотрена прижимная пружина, которая рассчитана на весь срок службы насоса