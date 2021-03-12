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Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
3.8
5
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
    Арт. X16912593
    3.8
    5
    Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
    Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
    Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
    Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
    Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
    Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
      Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
      Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
      Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
      Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
      Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413
      Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413

      Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912593
      3.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дренажный насос PATRIOT F 900/S NEW 315302413 - агрегат для откачивания дождевых, грунтовых и загрязненных вод. Поплавковый выключатель защищает его от работы всухую. Электрический двигатель имеет медную обмотку. Пропускная способность составляет 250 л/мин. Корпус из нержавеющей стали не подвержен коррозии, что повышает срок службы насоса.

        Преимущества

        • Производительность 15000 л/час
        • Прочный коррозиестойкий корпус из нержавеющей стали
        • Глубина погружения до 8 метров
        • Двойная изоляция токовыводящих частей - электробезопасность
        • Медная обмотка двигателя
        • Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды
        • Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса PATRIOT F 900/S NEW 315302413
        • Для исключения попадания влаги в двигатель, применена новая система уплотнения
        • Возможность перекачивания жидкости, содержащей твердые частицы диаметром до 35 мм органического происхождения
        • В конструкции статического сальника предусмотрена прижимная пружина, которая рассчитана на весь срок службы насоса