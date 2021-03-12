Дренажный насос Patriot F 900/S 315302413

Преимущества

Производительность 15000 л/час

Прочный коррозиестойкий корпус из нержавеющей стали

Глубина погружения до 8 метров

Двойная изоляция токовыводящих частей - электробезопасность

Медная обмотка двигателя

Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды

Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования дренажного насоса PATRIOT F 900/S NEW 315302413

Для исключения попадания влаги в двигатель, применена новая система уплотнения

Возможность перекачивания жидкости, содержащей твердые частицы диаметром до 35 мм органического происхождения

В конструкции статического сальника предусмотрена прижимная пружина, которая рассчитана на весь срок службы насоса

Дренажный насос PATRIOT F 900/S NEW 315302413 - агрегат для откачивания дождевых, грунтовых и загрязненных вод. Поплавковый выключатель защищает его от работы всухую. Электрический двигатель имеет медную обмотку. Пропускная способность составляет 250 л/мин. Корпус из нержавеющей стали не подвержен коррозии, что повышает срок службы насоса.