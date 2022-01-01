Насос дренажный PRORAB 8720PP
Арт. X1692361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
- Погружной дренажный насос PRORAB 8720 PP - аппарат для выкачивания сильно загрязненной воды с частицами диаметром до 35 мм. Используют для полива огорода, осушения затопленных помещений. Насос погружают вертикально, забор воды производится через всасывающее отверстие, расположенное в нижней части корпуса, при этом насос не должен касаться дна резервуара для предотвращения забора ила. Поднимает воду с глубины 5 метров на высоту до 8 метров.
Преимущества
- Защита от "сухого хода"
- Удобная переносная рукоятка
- Перекачивает грязную воду с частицами размером до 35 мм;
- Производительность до 216 литров в минуту;
- Всасывающее отверстие в нижней части насоса;
- Простота обслуживания и применения;
- Насос способен поднимать воду на высоту до 8 метров.