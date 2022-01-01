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Насос дренажный PRORAB 8720PP
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный PRORAB 8720PP
    Арт. X1692361
    Насос дренажный PRORAB 8720PP
    Насос дренажный PRORAB 8720PP
    Насос дренажный PRORAB 8720PP
    Насос дренажный PRORAB 8720PP
    Насос дренажный PRORAB 8720PP
      Насос дренажный PRORAB 8720PP
      Насос дренажный PRORAB 8720PP
      Насос дренажный PRORAB 8720PP
      Насос дренажный PRORAB 8720PP
      Насос дренажный PRORAB 8720PP

      Насос дренажный PRORAB 8720PP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692361

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос PRORAB 8720 PP - аппарат для выкачивания сильно загрязненной воды с частицами диаметром до 35 мм. Используют для полива огорода, осушения затопленных помещений. Насос погружают вертикально, забор воды производится через всасывающее отверстие, расположенное в нижней части корпуса, при этом насос не должен касаться дна резервуара для предотвращения забора ила. Поднимает воду с глубины 5 метров на высоту до 8 метров.

        Преимущества

        • Защита от "сухого хода"
        • Удобная переносная рукоятка
        • Перекачивает грязную воду с частицами размером до 35 мм;
        • Производительность до 216 литров в минуту;
        • Всасывающее отверстие в нижней части насоса;
        • Простота обслуживания и применения;
        • Насос способен поднимать воду на высоту до 8 метров.