Насос дренажный PRORAB 8720PP

Преимущества

Защита от "сухого хода"

Удобная переносная рукоятка



Перекачивает грязную воду с частицами размером до 35 мм;

Производительность до 216 литров в минуту;

Всасывающее отверстие в нижней части насоса;

Простота обслуживания и применения;

Насос способен поднимать воду на высоту до 8 метров.

Погружной дренажный насос PRORAB 8720 PP - аппарат для выкачивания сильно загрязненной воды с частицами диаметром до 35 мм. Используют для полива огорода, осушения затопленных помещений. Насос погружают вертикально, забор воды производится через всасывающее отверстие, расположенное в нижней части корпуса, при этом насос не должен касаться дна резервуара для предотвращения забора ила. Поднимает воду с глубины 5 метров на высоту до 8 метров.