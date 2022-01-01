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Насос дренажный Wilo Opti-Drain
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный Wilo Opti-Drain
    Арт. X1691250
    Насос дренажный Wilo Opti-Drain

      Насос дренажный Wilo Opti-Drain

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691250

      Характеристики

      Производитель
      		Wilo
      Самовсасывающий
      		Нет
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос WILO TM 32/7 4048412 используется для перекачивания предварительно очищенных сточных вод и загрязненной воды. Его корпус изготовлен из полипропилена, армированного стекловолокном для более высокой прочности. Благодаря встроенному поплавковому выключателю насос прост и надежен в эксплуатации. Температура перекачиваемой жидкости может быть кратковременно увеличена до 90°C.

        Преимущества

        • Свободный проход до 10 мм
        • Эргономичная ручка для переноса
        • Термический контроль электродвигателя
        • Высокий класс пыле- и влагозащиты WILO TM 32/7 4048412 - IP68
        • Удобное для пользователя исполнение благодаря готовности к подключению
        • Надежность эксплуатации за счет встроенного охлаждающего кожуха и торцевого уплотнения с камерой уплотнений