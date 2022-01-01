Насос дренажный Wilo Opti-Drain
Арт. X1691250
Характеристики
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Производитель
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Самовсасывающий
|Нет
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Насос WILO TM 32/7 4048412 используется для перекачивания предварительно очищенных сточных вод и загрязненной воды. Его корпус изготовлен из полипропилена, армированного стекловолокном для более высокой прочности. Благодаря встроенному поплавковому выключателю насос прост и надежен в эксплуатации. Температура перекачиваемой жидкости может быть кратковременно увеличена до 90°C.
Преимущества
- Свободный проход до 10 мм
- Эргономичная ручка для переноса
- Термический контроль электродвигателя
- Высокий класс пыле- и влагозащиты WILO TM 32/7 4048412 - IP68
- Удобное для пользователя исполнение благодаря готовности к подключению
- Надежность эксплуатации за счет встроенного охлаждающего кожуха и торцевого уплотнения с камерой уплотнений