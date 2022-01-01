Насос дренажный Wilo Opti-Drain

Преимущества

Свободный проход до 10 мм

Эргономичная ручка для переноса

Термический контроль электродвигателя

Высокий класс пыле- и влагозащиты WILO TM 32/7 4048412 - IP68

Удобное для пользователя исполнение благодаря готовности к подключению

Надежность эксплуатации за счет встроенного охлаждающего кожуха и торцевого уплотнения с камерой уплотнений

Насос WILO TM 32/7 4048412 используется для перекачивания предварительно очищенных сточных вод и загрязненной воды. Его корпус изготовлен из полипропилена, армированного стекловолокном для более высокой прочности. Благодаря встроенному поплавковому выключателю насос прост и надежен в эксплуатации. Температура перекачиваемой жидкости может быть кратковременно увеличена до 90°C.