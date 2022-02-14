Насос дренажный для чистой воды Neoclima DP 350 C 20640 (пластик)

Преимущества

Регулируемый поплавковый выключатель

Автоматическая защита от сухого хода

Погружные дренажные насосы Neoclima предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.