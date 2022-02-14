Насос дренажный для чистой воды Neoclima DP 350 C 20640 (пластик)
Арт. X169125158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружные дренажные насосы Neoclima предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.
Преимущества
- Регулируемый поплавковый выключатель
- Автоматическая защита от сухого хода