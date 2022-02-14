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Насос дренажный для чистой воды Neoclima DP 350 C 20640 (пластик)
5.0
1
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный для чистой воды Neoclima DP 350 C 20640 (пластик)
    Арт. X169125158
    5.0
    1
    Насос дренажный для чистой воды Neoclima DP 350 C 20640 (пластик)

      Насос дренажный для чистой воды Neoclima DP 350 C 20640 (пластик)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169125158
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружные дренажные насосы Neoclima предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды, откачивания дождевой и грунтовой воды из затопленных подвалов, сточных канав, бассейнов, для орошения и подачи чистой воды из колодцев или водоемов.

        Преимущества

        • Регулируемый поплавковый выключатель
        • Автоматическая защита от сухого хода