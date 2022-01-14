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Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
Арт. X16926115
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Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
Арт. X16926115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Привод
|ручной
|
Макс. давление, бар
|620
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- Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки MATRIX 513255 это надежное и практичное дополнительное оборудование, применяемое в гидравлических установках. Используется вручную в совокупности с комплектом для восстановления металлических изделий и ликвидации механических повреждений автомобильных кузовов. Насос характеризуется практичностью, компактностью, многоразовостью применения.
Преимущества гидравлического насоса со шлангом для 10-тонной растяжки MATRIX 513255:
- Гибкий шланг;
- Удобная регуляция давления;
- Надежная сборка;
- Портативность оборудования;
- Длительная эксплуатация.
Комплектация насоса MATRIX 513255:
- Насос MATRIX 513255;
- Шланг с носиком;
- Упаковка.