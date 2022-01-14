Преимущества гидравлического насоса со шлангом для 10-тонной растяжки MATRIX 513255:

Гибкий шланг;

Удобная регуляция давления;

Надежная сборка;

Портативность оборудования;

Длительная эксплуатация.

Комплектация насоса MATRIX 513255:

Насос MATRIX 513255;

Шланг с носиком;

Упаковка.

Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки MATRIX 513255 это надежное и практичное дополнительное оборудование, применяемое в гидравлических установках. Используется вручную в совокупности с комплектом для восстановления металлических изделий и ликвидации механических повреждений автомобильных кузовов. Насос характеризуется практичностью, компактностью, многоразовостью применения.