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Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
5.0
1
7 050 ₽
Растяжки гидравлические
  • Персональная скидка
Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
Арт. X16926115
5.0
1
Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
  • Персональная скидка
Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255
Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255

Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки Matrix 513255

Дарим скидки за
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7 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16926115
5.0
1

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Привод
ручной
Макс. давление, бар
620
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гидравлический насос со шлангом для 10-тонной растяжки MATRIX 513255 это надежное и практичное дополнительное оборудование, применяемое в гидравлических установках. Используется вручную в совокупности с комплектом для восстановления металлических изделий и ликвидации механических повреждений автомобильных кузовов. Насос характеризуется практичностью, компактностью, многоразовостью применения.

    Преимущества гидравлического насоса со шлангом для 10-тонной растяжки MATRIX 513255:

    • Гибкий шланг;
    • Удобная регуляция давления;
    • Надежная сборка;
    • Портативность оборудования;
    • Длительная эксплуатация.

    Комплектация насоса MATRIX 513255:

    • Насос MATRIX 513255;
    • Шланг с носиком;
    • Упаковка.