Насос для трансмиссионных масел Groz BLP/02 GR 44150
Арт. Х1248802
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Для канистр
|Нет
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Длина раздаточного шланга, м
|1.2
- Насос разработан для перекачивания трансмиссионных и тяжелых масел из стандартных контейнеров. Оцинкованный корпус насоса с литой алюминиевой головкой и установочным фланцем. Стальная крышка с порошковым напылением.
Преимущества
- Оцинкованный корпус насоса с литой алюминиевой головкой и установочным фланцем
- Стальная крышка с порошковым напылением
- Литой цинковый поршень с износостойкими латунными кольцами