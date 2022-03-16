Насос для трансмиссионных масел Groz BLP/02 GR 44150

Преимущества

Оцинкованный корпус насоса с литой алюминиевой головкой и установочным фланцем

Стальная крышка с порошковым напылением

Литой цинковый поршень с износостойкими латунными кольцами

Насос разработан для перекачивания трансмиссионных и тяжелых масел из стандартных контейнеров. Оцинкованный корпус насоса с литой алюминиевой головкой и установочным фланцем. Стальная крышка с порошковым напылением.