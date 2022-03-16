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Насос для трансмиссионных масел Groz BLP/02 GR 44150
5.0
3
3 040 ₽
Оборудование для перекачки топлива
    Насос для трансмиссионных масел Groz BLP/02 GR 44150
    Арт. Х1248802
    5.0
    3
    Насос для трансмиссионных масел Groz BLP/02 GR 44150

      Насос для трансмиссионных масел Groz BLP/02 GR 44150

      3 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1248802
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Для канистр
      		Нет
      Длина раздаточного шланга, м
      		1.2
      Все характеристики
      3 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос разработан для перекачивания трансмиссионных и тяжелых масел из стандартных контейнеров. Оцинкованный корпус насоса с литой алюминиевой головкой и установочным фланцем. Стальная крышка с порошковым напылением.

        Преимущества

        • Оцинкованный корпус насоса с литой алюминиевой головкой и установочным фланцем
        • Стальная крышка с порошковым напылением
        • Литой цинковый поршень с износостойкими латунными кольцами