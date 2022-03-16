Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192

Преимущества

Надежность

Долгий срок службы

Вертикальная конструкция

Производительность – 400 г/ ход

Ручной бочковый полипропиленовый насос для химикатов, 400мл/ход GROZ GR44192 - CMP/10 предназначен для перекачивания рабочих жидкостей из бочек объемом до 205 литров. Насос прост и удобен в применении, он имеет вертикальную конструкцию. Устройство подходит для работы с чистящими средствами, глицерином, антифризами, слабыми и средними кислотами, материалами на нефтяной основе. Не рекомендуется использование насоса с лаками, сильными кислотами, ацетоном, бензином и пр.