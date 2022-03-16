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Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192
5.0
1
Найти аналог
Оборудование для перекачки топлива
    Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192
    Арт. Х1248803
    5.0
    1
    Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192
    Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192
    Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192
      Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192
      Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192
      Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192

      Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1248803
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Для канистр
      		Нет
      Адаптер, дюйм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной бочковый полипропиленовый насос для химикатов, 400мл/ход GROZ GR44192 - CMP/10 предназначен для перекачивания рабочих жидкостей из бочек объемом до 205 литров. Насос прост и удобен в применении, он имеет вертикальную конструкцию. Устройство подходит для работы с чистящими средствами, глицерином, антифризами, слабыми и средними кислотами, материалами на нефтяной основе. Не рекомендуется использование насоса с лаками, сильными кислотами, ацетоном, бензином и пр.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долгий срок службы
        • Вертикальная конструкция
        • Производительность – 400 г/ ход