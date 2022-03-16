Бочковый полипропиленовый насос для химикатов Groz CMP/10 GR 44192
Арт. Х1248803
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Для канистр
|Нет
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Адаптер, дюйм
|2
- Ручной бочковый полипропиленовый насос для химикатов, 400мл/ход GROZ GR44192 - CMP/10 предназначен для перекачивания рабочих жидкостей из бочек объемом до 205 литров. Насос прост и удобен в применении, он имеет вертикальную конструкцию. Устройство подходит для работы с чистящими средствами, глицерином, антифризами, слабыми и средними кислотами, материалами на нефтяной основе. Не рекомендуется использование насоса с лаками, сильными кислотами, ацетоном, бензином и пр.
Преимущества
- Надежность
- Долгий срок службы
- Вертикальная конструкция
- Производительность – 400 г/ ход