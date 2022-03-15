Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Двухдиафрагменный насос для перекачки топлива Groz DPP/1 GR44195
5.0
2
27 180 ₽
Оборудование для перекачки топлива
  • Персональная скидка
Двухдиафрагменный насос для перекачки топлива Groz DPP/1 GR44195
Арт. Х1248841
5.0
2
Двухдиафрагменный насос для перекачки топлива Groz DPP/1 GR44195
Двухдиафрагменный насос для перекачки топлива Groz DPP/1 GR44195
  • Персональная скидка
Двухдиафрагменный насос для перекачки топлива Groz DPP/1 GR44195
Двухдиафрагменный насос для перекачки топлива Groz DPP/1 GR44195

Двухдиафрагменный насос для перекачки топлива Groz DPP/1 GR44195

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
27 180 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1248841
5.0
2

Характеристики

Производитель
Groz
Страна производства
Индия
Родина бренда
Индия
Для канистр
Нет
Длина раздаточного шланга, м
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
27 180 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Двухдиафрагменный ручной бочковый насос для перекачки топлива, 800 г./ход DPP/1 Groz GR44195 представляет собой высокопрочный и эффективный в работе прибор для перекачки бензина, дизеля, моторных масел, топочного мазута и прочих нефтепродуктов. Подходит для использования в гараже, на ферме т.д., где нет возможности быстрого подключения к электричеству или сжатому воздуху. В системе выпускного тракта предусмотрен сетчатый фильтр, который легко можно заменить в случае необходимости. Насос прост в установке, оснащен бочковым адаптером с резьбой 2" для использования с бочками 50-205 л.

    Преимущества

    • Прочность и долговечность
    • Производительность - до 800мл/ход
    • Предохранительная защелка
    • Шток из нержавеющей стали
    • Диафрагма из высоко-нитрильного каучука
    • Не подходит для работы с жидкостями высокой плотности и корродирующими материалами, кислотами, щелочью и растворителями
    • Исходящая резьба - 2 дюйма