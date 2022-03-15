Двухдиафрагменный насос для перекачки топлива Groz DPP/1 GR44195

Преимущества

Прочность и долговечность

Производительность - до 800мл/ход

Предохранительная защелка

Шток из нержавеющей стали

Диафрагма из высоко-нитрильного каучука

Не подходит для работы с жидкостями высокой плотности и корродирующими материалами, кислотами, щелочью и растворителями

Исходящая резьба - 2 дюйма

Двухдиафрагменный ручной бочковый насос для перекачки топлива, 800 г./ход DPP/1 Groz GR44195 представляет собой высокопрочный и эффективный в работе прибор для перекачки бензина, дизеля, моторных масел, топочного мазута и прочих нефтепродуктов. Подходит для использования в гараже, на ферме т.д., где нет возможности быстрого подключения к электричеству или сжатому воздуху. В системе выпускного тракта предусмотрен сетчатый фильтр, который легко можно заменить в случае необходимости. Насос прост в установке, оснащен бочковым адаптером с резьбой 2" для использования с бочками 50-205 л.