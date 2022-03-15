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Двухдиафрагменный насос для перекачки топлива Groz DPP/1 GR44195
Арт. Х1248841
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Для канистр
|Нет
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Длина раздаточного шланга, м
|2
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- Двухдиафрагменный ручной бочковый насос для перекачки топлива, 800 г./ход DPP/1 Groz GR44195 представляет собой высокопрочный и эффективный в работе прибор для перекачки бензина, дизеля, моторных масел, топочного мазута и прочих нефтепродуктов. Подходит для использования в гараже, на ферме т.д., где нет возможности быстрого подключения к электричеству или сжатому воздуху. В системе выпускного тракта предусмотрен сетчатый фильтр, который легко можно заменить в случае необходимости. Насос прост в установке, оснащен бочковым адаптером с резьбой 2" для использования с бочками 50-205 л.
Преимущества
- Прочность и долговечность
- Производительность - до 800мл/ход
- Предохранительная защелка
- Шток из нержавеющей стали
- Диафрагма из высоко-нитрильного каучука
- Не подходит для работы с жидкостями высокой плотности и корродирующими материалами, кислотами, щелочью и растворителями
- Исходящая резьба - 2 дюйма